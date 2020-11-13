«Мусорной реформе не хватает прозрачности»: заявил Александр Морозов

Александр Морозов: «Мусорной реформе не хватает прозрачности»

На заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рассмотрели вопрос «О деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» за текущий период 2020 года».

С докладом на эту тему выступила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. По озвученным ею данным, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечил своими услугами без малого 2,767 миллиона человек (95,7 процента населения области). Регоператор обслуживает 780 населенных пунктов. Общая собираемость платежей почти достигла 82 процентов, в лидерах – Новосибирск (88,12 процента), Кольцово (86,82 процента) и город Обь (85,03 процента), худшие показатели – в Кочковском (33,81 процента), Венгеровском (36,37 процента) и Купинском районах области (37,21 процента).

Ситуация с пандемией коронавируса, объяснила Лариса Анисимова, привела к усилению дистанционной работы с пользователями - через дополнительный электронный ящик, номер WhatsApp и социальные сети.

Среди проблем в сфере обращения с отходами Лариса Анисимова назвала такую: в тарифе на 2020 год заложены средства на приобретение 2 388 контейнеров для сбора мусора при потребности в 58 578 единиц. Также гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» рассказала о проведенном рейде на площади Калинина в Новосибирске, где собственники торговых точек складируют мусор по обочинам проезжей части и отказываются платить за сбор и вывоз своих отходов.

На заседании комитета выступил глава Ордынского района Олег Орёл. «Вся реформа на территории сельских муниципальных районов идёт за счет местных перевозчиков, - отметил он. – При этом, задолженность, так скажем, генеральных перевозчиков, которых по конкурсу отобрал региональный оператор, растет. По нашим оценкам, около 130 миллионов рублей имеется задолженность перед местными перевозчиками». Глава Ордынского района добавил, что из-за пандемии в районах области не работали с населением представители регоператора. «Мы понимаем, что как бы ни был великолепен и доступен сайт, населению сельских населенных пунктов сложно выйти и решить вопросы по заключению договоров», - отметил Олег Орёл.

С вопросами к представителю регионального оператора обратился депутат Дмитрий Козловский. «Хотел бы обратить внимание на две проблемы, - отметил законодатель. – В области нужно было навести порядок с несанкционированными свалками. Насколько меньше стало этих свалок? И второе: главная задача мусорной реформы в том, чтобы меньше захоранивать полезных отходов. Что делается для раздельного сбора мусора?» Как следует из ответа Ларисы Анисимовой, за прошлый год было обнаружено более 90 несанкционированных свалок, в этом году - 74. «Из них ликвидирована почти половина», - уточнила гендиректор «Экологии-Новосибирск». По ее словам, часть свалок на территории области появилась еще до вступления в силу полномочий регоператора - до 1 января 2019 года, а, значит, регоператор по закону не обязан убирать эти свалки. «Обязанность убирать несанкционированных свалки возложена на регионального оператора, но, к сожалению, нигде не прописаны средства, на которые он должен эту работу выполнять», - посетовала Лариса Анисимова. Что касается раздельного сбора мусора, она ответила, что регоператор поддерживает такую политику, а также в курсе, что область должна получить субсидию на контейнеры по раздельному сбору мусора.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко не согласился с позицией регоператора по несанкционированным свалкам и назвал цифру - 823 свалки. «Вы говорите: не прописано в законе, за какие средства убирать! За собственные средства: вы вначале даете указания собственнику земли убрать, а пока он не сделал, вы за собственные средства убираете, а потом забираете у муниципалитетов через суд. Их 823 – из этого списка вы ни одной свалки не убрали», - высказался Вадим Агеенко. «Региональный оператор за эти свалки не отвечает. Только за вновь образованные», - парировала Лариса Анисимова.

Также зампред комитета задал вопрос по расторжению договоров на вывоз мусора между регоператором и двумя перевозчиками с 1 ноября 2020 года. «Я напоминаю, что эти два перевозчика вывозили 63 процента всего мусора в Новосибирской области, - отметил депутат. - По какой причине вы расторгли договоры?» Лариса Анисимова признала, что договоры с перевозчиками были расторгнуты по причине долгов регоператора. Общая задолженность перед перевозчиками – 293 миллиона рублей. «По условиям контракта есть обязанность стороны: до выбора новой организации на конкурсе, или до того момента, пока региональный оператор не приступит самостоятельно к вывозу, они продолжают обслуживать», - уточнила Лариса Анисимова.

Зампред комитета подчеркнул, что по правилам оказания коммунальных услуг мусор должен вывозиться раз день летом, и раз в два дня - зимой. А у регоператора в сельской местности есть свои графики вывоза мусора, согласованные с главами районов области - раз в неделю, два раза в месяц. «В СанПиНе, действительно, указано: ежедневный вывоз летом, зимой - вывоз раз в три дня, - ответила Лариса Анисимова. - Но с мест накопления, включенных в реестр контейнерных площадок. Как только в сельских территориях появятся контейнерные площадки, мы будем вывозить точно так же».

Комитет Заксобрания принял решение создать рабочую группу по решению проблем, связанных с вывозом твердых бытовых отходов. Как резюмировал председатель комитета Александр Морозов, «важно в начале созыва уточнить правила игры, которые должны быть публичными и понятными для всех участников процесса, чтобы жители понимали, за что они платят».

Добавим, что на второй сессии регионального парламента принято Постановление «Об обращении к руководителю Федеральной антимонопольной службы Артемьеву И. Ю.», в котором говорится, что в связи с повышением предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области с 1 ноября 2020 года Законодательное Собрание Новосибирской области поручает Председателю парламента обратиться от имени Заксобрания к руководителю Федеральной антимонопольной службы с предложением о рассмотрении вопроса об отмене решения Федеральной антимонопольной службы от 7 октября 2020 года. «Нам не понятно, почему Федеральная антимонопольная служба выступила в этой ситуации на стороне монополиста, а не пользователей, потребителей услуг, - отметил Александр Морозов. - Хочу добавить, что в целом мусорной реформе не хватает прозрачности. Будто специально кубик Рубика перемешали, чтобы никто не догадался, как его собрать».

Источник: zsnso.ru