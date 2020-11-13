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Сбили дважды за вечер пешехода в Новосибирске. Обе машины скрылись

10:36 13.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полиция между объявила в розыск автомобили, скрывшиеся после наезда на пешехода.

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Пешеход после полученных травм позвонил в дежурную часть ГИБДД

32-летний мужчина выжил после того, как дважды попал под колеса автомобиля в Новосибирске.

В Новосибирске в четверг, 12 ноября, в 19:35 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно на Renault с госномером 627 ехал по улице Лобачевского со стороны улицы Кубовой в направлении улицы Таганской. На пешеходном переходе возле дома №75 по улице Лобачевского он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Пешеход после полученных травм позвонил в дежурную часть ГИБДД и вызвал скорую помощь, а в 19:45, пока он ожидал. Спустя десять минут на тротуаре на него наехал другой автомобиль — тёмного цвета цвета с госномером 829 — и также уехал. Этот автомобиль тоже скрылся с места ДТП. На место выехал экипаж ГИБДД. Пешехода 1988 года рождения увезли в больницу.

Полиция между объявила в розыск автомобили, скрывшиеся после наезда на пешехода.

ДТП наезд пешеход
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