Смещение Знаков Зодиака-2020: подробности нового гороскопа. И тут Змееносец

Астрологи 3000 лет ошибались. На их ошибки обратили внимание в NASA. Знаков зодиака оказывается 13, а если рассматривать все нюансы звезд, то все даты у знаков зодиака смещаются.

У многих вызывает вопрос наличие нового Знака

Интернет во всю обсуждает информацию NASA о том, что астрологи обманывали нас почти 3000 лет, говоря, что Знаков Зодиака всего 12. Их больше, а диапазоны дат, в которые они актуальны, меняются.

Главное мировое сообщество астрологов не желает признавать своих ошибок, поэтому они твердят, что все будет в порядке. Причин для негодования много, ибо почти 3000 лет люди были в неведении. Теперь стало ясно, что изначально был выброшен один из 13 Знаков — Змееносец, так как его период действия был крайне маленьким. Астрологи не учли поправки на изменения в положении земной оси, поэтому не меняли даты.

Смена Знаков Зодиака

Теперь все даты сместились, поэтому почти у половины людей на Земле поменялся Знак Зодиака. Ознакомьтесь со списком, чтобы определить свой новый Знак по новому гороскопу:

Козерог: 20 января — 16 февраля

Водолей: 16 февраля — 11 марта

Рыбы: 11 марта — 18 апреля

Овен: 18 апреля — 13 мая

Телец: 13 мая — 21 июня

Близнецы: 21 июня — 20 июля

Рак: 20 июля — 10 августа

Лев: 10 августа — 16 сентября

Дева: 16 сентября — 30 октября

Весы: 30 октября — 23 ноября

Скорпион: 23 ноября — 29 ноября

Змееносец: 29 ноября — 17 декабря

Стрелец: 17 декабря — 20 января

Попробуйте оценить теперь свой характер и свою судьбу, ведь, скорее всего, ваш реальный Знак Зодиака другой. Поменяется также и ваша любовная совместимость с другими Знаками, что тоже очень важно. Возможно многие найдут ответы на вопрос о том, почему у них ничего не получалось с тем или иным человеком, почему их отношения всегда были столь непрочными.

Новые гороскопы и новые прогнозы не за горами, ибо астрологам нечего предъявить на факты от NASA. Строго научные факты говорят о том, что астрология шла изначально по неверному пути.

Знак Зодиака Змееносец

У многих вызывает вопрос наличие нового Знака. Кто же эти люди? Каков их характер? Пока новый астрологический анализ еще делает оценки, но уже ясно, что эти люди опасны, причем в первую очередь для себя самих. Их судьба очень многогранна и зачастую жестока, поэтому они сами могут быть чрезмерно грубыми. Этот Знак вобрал в себя многое от Скорпиона, с которым находится по соседству.

Змееносца запретили и отвергли в начале астрологического учения, но мы наверстаем упущенное. Уже сейчас вы можете узнать его любовную совместимость. Змееносец хорошо сочетается в любви с Девой, с Весами, с Тельцом и с Близнецами. Даже в этом союзе могут быть дыры из-за невероятной непредсказуемости Змееносцев. Они могут расстаться вами в любой момент. Им не чуждо крайнее проявление ненависти, злости и ревности. Жить с ними крайне сложно, но со временем связь будет только крепнуть.

Змееносцы в основном становятся страшными боссами, начальниками. Они не лидеры, но их слушают, потому что не хотят им перечить. В Спорте у них заслуги бывают в основном в беге и в тяжелой атлетике, но иногда они выстреливают в боевых единоборствах.

Известным Змееносцем был Никколо Паганини — виртуозный скрипач, которого многие люди считали слугой дьявола, потому что так играть можно было только продав дьяволу душу.

Также стоит отметить Александра Маслякова — того самого ведущего КВН. ВЫ замечали этот странный строгий взгляд? Именно такой взгляд и бывает у людей 13-го Знака Зодиака.

Аугусто Пиначет — диктатор, военный начальник, который отличался жестокостью, был Змееносцем.

Брюс Ли, непревзойденный мастер кунг-фу и каратэ. Это типичный Змееносец, ибо его выдает дикое стремление к успеху и перфекционизм высшей степени.

Примеров выдающихся Змееносцев много, но среди них бывают и очень добрые люди. Хорошим примером может служить Индира Ганди, которая помогала своему индийскому народу встать на ноги.