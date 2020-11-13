Розыск: Пропала без вести 71-летняя пенсионерка в норковой шапке в Новосибирске

Пенсионерке необходимо регулярно принимать лекарства

Свинцова (Пяткова) Светлана Никифоровна 71 год, Дзержинский район, г. Новосибирск

Женщина пропала 10 ноября.

В Новосибирске ищут 71-летнюю Светлану Никифоровну Свинцову (Пяткову). Пенсионерка жила одна. Родственники регулярно ее навещали. Светлана перестала выходить на связь, дома ее тоже не оказалось. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным с 10 ноября.

Приметы:

Рост: 162 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: светло-голубые

Волосы: светлые, до плеч

Была одета: (предположительно) песочно-желтая куртка, черные брюки, черные короткие сапоги, коричневая норковая шапка.

Сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».

Если вы знаете, где сейчас может быть Светлана Никифоровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по номеру 112.