Кажется, останется на второй срок в кресле мэра Бердска Евгений Шестернин. Об этом расскажет губернатор Травников 19 ноября

До завершения срока его полномочий осталось ровно 2 недели. Примет ли он участие в конкурсе на должность главы, узнаем совсем скоро.

Мэр Бердска Евгений Шестернин

Останется ли в должности главы администрации Бердска Евгений Шестернин с 2021 по 2026 года, такой вопрос задал "Курьер. Среда. Бердск" 12 ноября губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Главе региона редакция задала всего 8 вопросов:

1. Выдвинуты ли на конкурс по выборам главы администрации Бердска кандидаты от губернатора Новосибирской области?

2. Если да, то назовите их фамилию, имя, отчество, место работы.

3. Если нет, то по какой причине?

4. Будет ли выдвигаться действующий глава администрации Бердска Евгений Шестернин на должность главы города на 2021-2026 годы?

5. Если да, то по какой причине. Обоснуйте свое решение.

6. Кого предложит губернатор Новосибирской области в состав конкурсной комиссии по выборам главы администрации Бердска?

7. Рассматривается ли вопрос возвращения прямых выборов главы Бердска путем общенародного голосования?

8. Возможно ли изменение областного закона по выборам глав муниципальных образований?

По информации "Курьер. Среда. Бердск", Евгений Шестернин примет участие в конкурсе. Возможно, его знания вновь опередят других конкурсантов. Тогда он снова станет главой Бердска.

Напомним, 27 ноября истекают полномочия мэра Бердска Евгения Шестернина. До этого срока осталось всего 2 недели. Напомним, его выбрал горсовет на сессии 26 ноября 2015 года после конкурсного отбора. Но это вовсе не значит, что 27 ноября 2020-го Шестернин закроет свой кабинет и больше не придет на работу.

Хотя определено лицо из муниципальных служащих, которое временно исполняет полномочия главы бердской администрации в его отсутствие - это замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», бердские депутаты уже начали подготовку к предстоящим выборам. После завершения мэрского срока Шестернина депутатский корпус должен выбрать своих четырех представителей в конкурсную комиссию (столько же назначает губернатор) и объявить о начале приема документов от желающих сесть в кресло градоначальника. Действующий глава тоже вправе участвовать в конкурсе. Но пока Шестернин не распространяется о плахах баллотироваться на второй срок.

После проверки документов, предоставленных кандидатами, депутатский корпус объявляет дату конкурса (ответы на 30 вопросов теста на знание законодательства) и назначает сессию, на которой пройдут собственно выборы глава города — тайное голосование за одного из вышедших в финал конкурсантов.

Поскольку неизвестно, как пройдут конкурсные процедуры, сколько будет претендентов на мэрское кресло, сейчас назвать дату «выборов» невозможно. Но, скорее всего, предполагает председатель бердского горсовета Владимир Голубев, это произойдет в январе 2021 года, после новогодних каникул.

И до этого времени управлять Бердском по-прежнему останется Евгений Шестернин.

- Руководить городом будет Шестернин, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 10 ноября спикер горсовета. - По Уставу города до момента избрания нового главы исполняет обязанности руководителя администрации города старый мэр.

Новый год с новым мэром

- После 26 ноября (последний день работы Шестернина в качестве мэра Бердска — прим. ред.) мы должны собраться на внеочередную сессию и запустить этот процесс. Объявим, что создается комиссия, в которую выберем четырех депутатов (еще четверо от губернатора), и начнем конкурные процедуры, - прокомментировал 6 ноября «Курьер. Среда. Бердск» спикер депутатского корпуса Владимир Голубев.

По его словам, после голосования за членов комиссии по выборам главы от горсовета и официального опубликования итогов начнется прием документов от претендентов на высшую муниципальную должность Бердска.

- Даты самого конкурса и голосования за главу на сессии назначаются позже. Сначала назначенная комиссия собирает и отсматривает документы кандидатов, делает запросы для проверки правильности данных, предоставленных людьми. Потом комиссия в ходе конкурса отбирает (лучших) и представляет нам на сессию не менее двух кандидатур, как положено по уставу, чтобы были альтернативные выборы. И уже на сессии депутаты делают выбор (тайным голосованием), - пояснил Владимир Алексеевич.

Поскольку неизвестно, как пройдут конкурсные процедуры, сколько будет претендентов на мэрское кресло, сейчас назвать дату «выборов» невозможно. Но, скорее всего, предполагает председатель бердского горсовета, это произойдет в январе 2021 года, после новогодних каникул.

Голубев не исключил, что выбрать членов конкурсной комиссии из числа бердских депутатов можно не обязательно на внеочередной сессии, которую созовут после 26 ноября. Это возможно сделать 17 декабря на последней запланированной на 2020 год сессии горсовета Бердска.

- После 26 ноября, когда закончатся полномочия главы, мы должны в течение месяца собраться и вынести решение по комиссии. Мы можем это сделать и 17 декабря, а можем и раньше, - отметил Владимир Голубев, подчеркнув, что время для окончательного принятия решения еще есть. - Но у меня, если честно, есть желание провести внеочередную сессию, чтобы побыстрее запустить весь процесс.

О конкурсном отборе уже ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск".