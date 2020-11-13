«Засунула бутылек в рот»: годовалая девочка отравилась зеленкой в Новосибирске

Мама в это время обрабатывала себе прыщ на ноге.

Под Новосибирском годовалая девочка отравилась зеленкой

Малышку экстренно госпитализировали в детскую больницу.

Под Новосибирском, в селе Барлак Мошковского района, годовалая девочка выпила зеленку. Это произошло вечером 11 ноября. Как рассказала 38-летняя мама, она в это время обрабатывала себе прыщ на ноге. Вдруг малышка схватила бутылек и засунул его себе в рот. Сибирячка обратилась в детскую больницу в Новосибирске.

— Ребенка госпитализировали с диагнозом острое отравление и ожог пищевода, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, в Бердске 27 октября в больницу обратилась мама 7-месячного ребенка. С ее слов, малышка стояла у дивана, не удержала равновесие и упала. Врачи диагностировали у нее перелом теменной кости с правой стороны.

Источник: nsk.kp.ru