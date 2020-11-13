«Снега не будет»: какой будет зима, рассказал Вильфанд

Надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.

Россиянам рассказали, какой будет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, какой будет погода предстоящей зимой.

По его словам, повторения "экстремально" теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не будет.

"Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы", — рассказал Вильфанд.

Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, продолжил собеседник издания.

"Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей", — подчеркнул синоптик.

Вильфанд также предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.