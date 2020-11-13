Никаких макарон по-флотски: чем запретил кормить детей в школах Роспотребнадзор. Полный список

Новый СанПиН для общепита избавит школьников не только от вредной сухомятки, но и от йододефицита.

Роспотребнадзор запретил кормить детей холодцом

Новый СанПиН для общепита избавит школьников не только от вредной сухомятки, но и от йододефицита.

Каждая детская организация будет обязана кормить детей горячими блюдами, обогащать их еду витаминами и во время готовки обязательно использовать йодированную соль. В школьных столовых разрешат ставить вендинговые автоматы, но там будут только сухофрукты, молочная продукция и другая полезная еда — никаких жвачек, леденцов, чипсов и газировок. Домашнюю еду детям подавать запретят, кстати, как и пассажирам авиалиний. Всё это прописано в новых санитарно-эпидемиологических требованиях к организации общественного питания, которые 11 ноября утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как ведомство предписывает кормить детей, разобралась «Парламентская газета».

Один вместо семнадцати



Новые СанПиНы начнут применяться с 1 января 2021 года. В них включены требования 17 разных актов, регламентирующих сферу общепита. Девять из них с нового года перестанут действовать. Новые правила сокращены в пять раз по сравнению с действующими сейчас профильными СанПиНами. Этого удалось добиться благодаря исключению дублирующих норм и применению риск-ориентированного подхода, следует из пояснений Роспотребнадзора.

Отличительная особенность новых СанПиНов — это учёт современных технологий и видов упаковки сырья. Новый документ иначе структурирован: все требования установлены исходя из биологических, химических и других факторов.

Конкретизированы требования к работе общепита в больницах и хосписах. Например, определено, что столовые должны размещаться в отдельном здании, но его можно соединить транспортными тоннелями со всеми палатными отделениями, кроме инфекционных. При ряде условий допускается работа пищеблока в лечебном корпусе. В дневных стационарах, где не подают горячих обедов, должна быть комната с микроволновкой.

Есть стандарты для воздушных перевозок. Так, пассажирам авиалиний запрещено подавать еду домашнего приготовления, а стюардессы обязаны раздавать блюда в фартуках и перчатках.

Когда ребёнку можно конину

Самая объёмная глава санитарных правил посвящена приготовлению еды в детских садах, учебных заведениях, летних лагерях и больницах. Отметим, она во многом согласуется с недавним законом о детском питании. Как и в законе, СанПиНы требуют подавать детям горячие блюда, заменять их буфетной продукцией запрещено. Выдавать «сухой паёк» разрешено только во время поездки длительностью до четырёх часов.

Следуя императиву закона, что детский рацион должен быть сбалансированным, питательным и полезным, Роспотребнадзор расписал режимы питания, массы порций, наборы продуктов, суточную потребность в витаминах и микроэлементах для детей разных возрастов. Ещё он привёл таблицу замены одних продуктов другими. Например, вместо 100 граммов говядины можно взять 104 грамма конины или оленины.

Разрешается корректировать детское меню с учётом национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. Также отдельное меню нужно составлять для ребят, которым выписано лечебное или диетическое питание. Это единственный разряд блюд, которые родители могут сами готовить детям: школьникам позволят есть домашние обеды в столовой, если там есть холодильник и микроволновка.

СанПиНы требуют точного соблюдения норм калорийности детских завтраков, обедов и ужинов, отклоняться от которых можно на плюс-минус 5 процентов в неделю. Летом, когда дети отдыхают, оздоровляются и активно участвуют в соревнованиях, турслётах и сборах, а также во время выходных, каникул и праздников калорийность суточного рациона нужно повышать на 10 процентов в день.

Никаких макарон по-флотски

В детских учреждениях разрешили ставить вендинговые аппараты, но продавать там можно только соки, нектары, негазированную воду, молочную продукцию, орехи, сухофрукты и выпечку.

Для профилактики йододефицита у детей при приготовлении еды нужно использовать йодированную соль, отмечено в СанПиНах. В регионах, где люди испытывают нехватку тех или иных микроэлементов, детские блюда нужно дополнительно обогащать необходимыми веществами, а также давать ребятам витаминные напитки. Например, по данным учёных, жителям Архангельской области может недоставать магния — значит, добавки с этим элементом включат в меню маленьких архангелогородцев. Заменять добавки поливитаминными препаратами нельзя.

В палаточных лагерях и во время турпоходов обязательно нужно выделять кухонную зону под навесом. В таких условиях запрещено готовить блины, оладьи, салаты, блюда из рубленого мяса и рыбы. Всю еду дети должны съедать в течение двух часов после приготовления, подогревать готовую пищу нельзя, говорится в документе.

В отдельном приложении дан список запрещённых для детей продуктов. В нём перечислены как пресловутые чипсы и газировка, так и несколько неожиданные холодец, ливерная колбаса и макароны по-флотски.

Справка. Что нельзя включать в детское меню:

Пирожные и торты с кремом

Холодец, кровяную и ливерную колбасу

Форшмак из сельди

Макароны по-флотски или с рубленым яйцом

Грибы

Квас, кумыс

Сырокопчёное мясо и колбасу

Пальмовое, рапсовое, кокосовое и хлопковое масло

Еду, жаренную во фритюре, фастфуд

Уксус, горчицу, хрен, острый перец, кетчуп, майонез

Натуральный кофе и энергетические напитки

Арахис

Газированные напитки

Жвачки

Карамель и леденцы

Окрошку и холодные супы

Блюда из сухих концентратов

Чипсы и снеки

Творожные сырки

Выдержки из СанПиН 2.3/2.43590-20

Источник: pnp.ru