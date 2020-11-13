Цепи, шокер и голодовка: лечат от зависимости с помощью пыток в России

Сбежать или связаться с близкими не было никакой возможности: пациентов связывали, а все их разговоры по телефону проходили в присутствии работников центра.

Цепи и электрошокер: методы реабилитации людей с губительными зависимостями должны оценивать правоохранительные органы

Недавно в аппарат Уполномоченного обратилась томичка с просьбой о содействии в привлечении к ответственности сотрудников реабилитационного центра (РЦ) из Кемеровской области, где в течение нескольких месяцев находился ее родственник Г. Сам Г. уже не сможет защищать свои права: в октябре т.г. он скоропостижно скончался. Мужчине было 59 лет.

В начале 2020 года умерла жена Г. Мужчина тяжело переживал потерю близкого человека, стал злоупотреблять спиртным. Он обратился за помощью в избавлении от пагубной привычки в один из томских РЦ для лиц, страдающих алкогольной зависимостью. В мае т.г. Г. перевезли в РЦ, действующий на территории Кемеровской области.

Шокирующие подробности «лечения от алкоголизма» были изложены в заявлении Г. в полицию «…После приезда меня приковали тяжелой цепью к кровати, на цепи я был около 20 дней, все это время не мылся… Люди были постоянно голодные, нас могли просто не кормить, сказать, что все наказаны, бывало по неделе не давали хлеба… Часто наказывали электрошокером, там был С., он весь электрошокером сожжённый… Многих избивали… Группа получила наказание – всех мужчин и женщин перевязали между собой скотчем и заставляли так спать на полу, их было человек 25… На кухне дежурила В., она плакала и просила, чтобы ее освободили, она одна работала на кухне с двумя 20 литровыми канистрами, привязанными к ней… Многие просили их отпустить, например, М. просился домой, за это его раздевали до трусов и укладывали на голую сетку кровати … Я был запуган, с родственниками не дают связываться, а если кто-то звонит из родственников, то разговариваем на громкой связи, рядом стоит кто-то из работников администрации, каждый из нас боялся что-то лишнее сказать…».

Доведенный до отчаяния мужчина нанес себе увечье ножом, после чего его отвезли в больницу. Как только Г. смог передвигаться, он сразу уехал из больницы и обратился в правоохранительные органы. После этого на телефон Г. поступил звонок от директора РЦ с угрозами.

Как стало известно близким Г., уголовное дело по его заявлению так и не было возбуждено. Из постановления юргинского отдела полиции об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что в отношении Г. никаких противоправных деяний не совершалось, на территории РЦ он находился по собственной воле. С такими выводами родственники покойного мужчины категорически не согласны.

Учитывая, что Г. являлся жителем Томской области, Уполномоченный приняла решение оказать содействие его родным.

9 ноября Е. Карташова обратилась к прокурору Кемеровской области - Кузбасса П. Бухтоярову с просьбой оценить законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Г.

Подобные случаи свидетельствуют о необходимости усиления контроля за деятельностью частных РЦ со стороны органов государственной власти. Уполномоченный по правам человека будет следить за развитием этой ситуации.

Источник: ombudsman.tomsk.ru