Инфекционист Любовь Козырева рассказала, как носить и ликвидировать маску

Что эффективней в пандемию?

Из-за более мощной новой волны COVID-19, которая значительно превышает по числу заразившихся и умерших от смертельного вируса людей, чем в первую вспышку эпидемии, всё больше россиян задумываются о том, как в это непростое время не стать пациентом ковидного госпиталя. Специалисты в первую очередь подчёркивают, что респиратор или маску обязательно нужно менять несколько раз в день. Что все-таки эффективней от коронавируса: маски или респираторы, ответила в личной беседе "Курьеру. Среде. Бердск", 11 ноября, врач-инфекционист клиники «Вега» Любовь Козырева.

- Маску желательно меня каждые три часа. Если мы долго прибывает на улице или в общественном транспорте, магазине, защитная маска становится неэффективной. Такая же ситуация и с медицинскими респираторами, только носить не меняя их можно не более 8 часов, - утверждает Любовь Козырева.

Специалист акцентирует внимание на утилизации защитных респираторов и масок. Доктор уверяет, что маску нельзя оставить в машине или на полочке в прихожей, потому что вирус может оставаться на ней многие часы.

- Мы знаем, что вирус может сохраниться на поверхности в течение различного времени, это и касается ткани масок. Особенно, если это красивые многоразовые маски. Конечно, их нужно регулярно стирать и проглаживать горячим утюгом с двух сторон, - настоятельно просить правильно ухаживать за масками врач-инфекционист.

Но в любом случае многоразовую и одноразовую медицинскую маски нужно менять каждые 3 часа. После использования маску нужно положить в целлофановый пакетик и плотно завязать, это нужно сделать для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

Инфекционист считает, что маски лучше респираторов, исходя из ценовой политики:

- Обычная медицинская одноразовая маска стоит дешевле того же одноразового респиратора, поэтому, мне кажется, человеку гораздо удобней использовать маску. Быстренько добежал до магазина и обратно домой. Потом спокойно проститься со средством защиты.

Но для медицинских работников, которые имеют отношение к лечению коронавирусной инфекции, работая в красной зоне по нескольку часов, врач рекомендуют носить медицинский респиратор, так как он его может дольше носить.

- Как и большинство специалистов, я обращаю внимание на использование комплекса защиты от пандемии ковида. Кроме ношения защитной маски, очень важно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, от которой мы до сих пор не отказались. Ещё я настоятельно прошу людей пользоваться антисептиками, потому что, касаясь различных предметов, мы можем взаимодействовать с напрямую с вирусом. Эти элементарные способы защиты могу спасти ваши жизни,- ещё раз напомнил врач клиники "Вега".