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Выйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске

13:13 13.11.2020 Фото: pixabay
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Спутник пятницы - планета Венера, она и богиня любви и страсти. Все браки, которые состоялись в этот день, будут иметь страсть с романтикой, жизнь в полной гармонии и взаимопонимание.

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Влюбленные Бердска сегодня стали мужем и женой

Свяжут себя узами брака сегодня, 13 ноября, три влюблённые пары в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ЗАГСе Бердска, регистрации будут неторжественные. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", буквально за сутки город занесло снегом. И это первый по-настоящему зимний день.

Стоит отметить, что спутник пятницы - планета Венера, она и богиня любви и страсти. Все браки, которые состоялись в пятницу, будут иметь страсть с романтикой, жизнь в полной гармонии и взаимопонимание. Любовь молодоженов безусловно выбрана ими, но также и любовь их выбрала в этот чудесный пятничный день. От всей души поздравляем молодожёнов и желаем им крепкого союза и любви. Горько!

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