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Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России

12:45 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Один из подростков смог имитировать сердечный приступ.

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В Москве гастарбайтеры похитили российских подростков и заставили строить сауну

В Москве следователи направили в суд дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении подростков и использовании их рабского труда. Об этом  рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, 22 мая 2019 года Беибарыс Беков, Рамз Истамов и Мухамеджан Муздыбаев зашли в магазин на Щелковском шоссе, где увидели трех подростков. Применив насилие, они затолкали их в автомобиль и отвезли в жилой дом, где закрыли в подвале и заставили строить сауну.

Один из подростков смог имитировать сердечный приступ, и, когда разрешили вывести его на воздух, подростки сбежали. О случившемся они сразу рассказали родителям, которые и написали заявление в полицию.

Обвиняемые — гастарбайтеры, приехавшие в Россию из Казахстана и Узбекистана.

Уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение двух и более лиц с применением насилия») и 127 УК РФ («Использование рабского труда несовершеннолетних с применением насилия») направлено в суд.

гастарбайтер похищение человека
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