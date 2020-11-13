Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России

В Москве гастарбайтеры похитили российских подростков и заставили строить сауну

В Москве следователи направили в суд дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении подростков и использовании их рабского труда. Об этом рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, 22 мая 2019 года Беибарыс Беков, Рамз Истамов и Мухамеджан Муздыбаев зашли в магазин на Щелковском шоссе, где увидели трех подростков. Применив насилие, они затолкали их в автомобиль и отвезли в жилой дом, где закрыли в подвале и заставили строить сауну.

Один из подростков смог имитировать сердечный приступ, и, когда разрешили вывести его на воздух, подростки сбежали. О случившемся они сразу рассказали родителям, которые и написали заявление в полицию.

Обвиняемые — гастарбайтеры, приехавшие в Россию из Казахстана и Узбекистана.

Уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение двух и более лиц с применением насилия») и 127 УК РФ («Использование рабского труда несовершеннолетних с применением насилия») направлено в суд.