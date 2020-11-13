"Переобулся на лету": жестко раскритиковали Познера в Госдуме

По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.

Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".

"Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал Рашкин.

Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает "человеческих жертв" и "истинного героизма" советских людей, либо сознательно зарабатывает на "фальсификации истории".

По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы.

"Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву", — заявил Рашкин.

Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него "отвращение".

Источник: РИА Новости