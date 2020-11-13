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"Переобулся на лету": жестко раскритиковали Познера в Госдуме

12:15 13.11.2020 Фото: instagram.com/pozneronline
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Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".

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По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.
Ранее телеведущий заявил, что у СССР, по его мнению, были "некоторые фашистские черты".
"Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков", — сказал Рашкин.

Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает "человеческих жертв" и "истинного героизма" советских людей, либо сознательно зарабатывает на "фальсификации истории".
По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы.
"Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он "перевернулся" в одну минуту, лишь бы остаться на плаву", — заявил Рашкин.
Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него "отвращение".

Источник: РИА Новости

гражданство пропагандист риторика шоумен Валерий Рашкин Владимир Познер
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