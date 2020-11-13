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Потерялся во время учений начальник штаба сухопутных сил

13:30 13.11.2020 Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters
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Чтобы поднять боевой дух солдат, он выпрыгнул из вертолета с парашютом.

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Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся прямо во время военных учений, которые проводились недалеко от Солсбери. Об этом сообщает The Sun.

Генерал, чтобы поднять боевой дух солдат, выпрыгнул из вертолета Wildcat с парашютом. Однако оказалось, что Карлтон-Смит был выброшен в ошибочном районе, и военнослужащие не смогли установить с ним связь по приземлении. Отмечается, что инцидент произошел в вечернее время, что осложняло поиски генерала. Спустя некоторое время начальник штаба был найден там, где, по словам военных, его не ожидали.

Ранее житель Великобритании Дэниэл Макграффин рассказал, что после службы в армии начал сниматься в гей-порно. По словам Макграффина, он стал военным, так как этого хотели его родители. Мужчина отслужил в артиллерии шесть лет. Он занимался тем, что водил грузовики. Из-за тяжелой работы у него произошел нервный срыв.

генерал пропал учения
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