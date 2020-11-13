Кто получит многомиллионные контракты на вывоз мусора в Новосибирске?

Новосибирский регоператор мусора отдал контракты на вывоз отходов почти на 10 млрд рублей компании, которая напрямую с ним связана. Обе структуры входят в питерскую группу «ВИС», которую ассоциировали с Игорем Ротенбергом.
Компания «Экотранс-Н» получила четыре контракта из шести по перевозке твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. Общая сумма договоров составила около 9,4 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.
Согласно договорам с 2021 по 2024 годы «Экотранс-Н» должен вывезти 6,56 млн кубометров ТКО из 29 районов Новосибирской области и шести районов Новосибирска, кроме Кировского, Центрального и Советского.
«Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к исполнению обязательств по договору», — говорится в тексте контрактов. То есть победитель фактически может отдать услуги субподрядчикам.
Протоколы оставшихся двух аукционов пока не опубликованы на сайте госзакупок. В мэрии Новосибирска сообщали, что в тендерах планировало принять участие муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».
ООО «Экотранс-Н», по данным «Контур-Фокус» полностью принадлежит питерской «Группе „ВИС“». Фирму зарегистрировали только в мае 2019-го, ее убыток за год составил 5,9 млн рублей, а выручка не раскрыта.
Таким образом, «Экология-Новосибирск», собирающая деньги с новосибирцев за мусор и подконтрольная группе «ВИС», отдала подряды на вывоз отходов связанной с ней же компании.
«Экотранс-Н» возглавляет Денис Карасев — это заместитель директора группы «ВИС». В октябре 2020 года он представлял компанию на форуме «Экология» в Санкт-Петерубурге вместе с гендиректором «Экологии-Новосибирск» Ларисой Анисимовой.
По данным «СПАРК-Интерфакс», у «Экотранс-Н» 96 штрафов ГИБДД на общую сумму почти 50 тыс. рублей. В сентябре 2020 году фирма открыла томский филиал.
С 1 ноября тариф на вывоз мусора вырос для новосибирцев сразу на 39,1% — с 59,88 рубля до 83,35 рубля. Это произошло по решению ФАС. Заксобрание проголосовало за обращение в ФАС с просьбой отменить документ. Позже стало известно, что «Экология-Новосибирск» попросила поднять тариф еще на 52%.
Новосибирское заксобрание возмутилось решением повысить тарифы. Спикер парламента допустил расторжение расторжение мусорной концессии с «Экологией-Новосибирск», которая оценивалась еще в 6,5 млрд рублей (помимо того, что «Экология-Новосибирск» стала регоператором).
Остальные 25% «Экологии-Новосибирск» распределены между Юрием Туктаровым, Игорем Фраинтом, Екатериной Невзоровой и Татьяной Бобыревой. Последняя в 2020 году сменила среди совладельцев экс-депутата Госдумы Р Ф Валентина Бобырева.
Кроме «мусорной», группа «ВИС» также получила концессии на строительство платного моста через Обь, семи поликлиник и складов для Минобороны в Новосибирске.
Источник: tayga.info