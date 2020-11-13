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«Ростелеком» в Сибири готов оцифровать бизнес любого масштаба

11:58 13.11.2020
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«Ростелеком» поможет сибирским предпринимателям повысить конкурентоспособность своих компаний, наладить взаимодействие с клиентами, снизить издержки и повысить производительность.

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 Для этого цифровой оператор разработал комплексные решения для развития бизнеса, исходя из потребностей и масштаба каждого конкретного предприятия.

«Ростелеком» предлагает компаниям подключить такие услуги как «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны» или «Wi-Fi для бизнеса», начать работать с модулем видеоналитики, воспользоваться виртуальным Центром обработки данных (ЦОД) и настроить защиту от DDoS-атак.

«Цифровая трансформация бизнеса — это необходимое условие для движения вперед. Время ставит предпринимателям такие жесткие условия, что, только приняв их и взяв курс на обновление, можно успешно развиваться, — сказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком». — И как раз инфраструктура “Ростелекома” поможет заложить основу этой трансформации благодаря комплексному внедрению технологичных решений».

Цифровой оператор предлагает установку и настройку сервисов под ключ, начиная от анализа внутренних процессов компании и заканчивая внедрением и детальной оценкой эффективности проектов. При этом оптимальный пакет сервисов «Ростелекома» можно подобрать индивидуально. Например, начать с услуг для стабильной связи и подключить «Виртуальную АТС» для организации телефонии через интернет, номер 8-800 для бесплатных звонков из регионов России, мобильную связь и М2М-контроль для удаленного управления сим-картами в различных устройствах.

Отдельно можно настроить сервисы, которые отвечают за безопасный доступ к ресурсам компаний. Это касается организации защищенного удаленного доступа для сотрудников, а также услуги «Виртуальный ЦОД» для надежного размещения больших объемов данных, приложений и веб-сайтов на базе облачной инфраструктуры «Ростелекома».

Индивидуальный подход цифрового оператора уже оценили многие сибирские организации, в числе которых — АО «Разрез Тугнуйский» в Бурятии, группа компаний «Центр финансовых технологий» в Новосибирске, ТРЦ «Новая дача» в Иркутске, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и Центр информационных технологий Красноярского края.

Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

провайдер ПАО «Ростелеком»
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