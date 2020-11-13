Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева

Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей

Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить до 33,1 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края планирует заключить контракт почти на 790 тысяч рублей с Росгвардией на охрану главы региона в ноябре.

В четверг на портале госзакупок появился аналогичный тендер — на оказание охранных услуг на весь 2021 год. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 33,1 миллиона рублей. "Оказание охранных услуг включает в себя охрану жизни и здоровья высшего должностного лица (ВДЛ) субъекта Российской Федерации, консультирование и подготовку рекомендаций заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств", — говорится в документации.

Согласно техзаданию, главу региона будут круглосуточно охранять семь человек. К их внешнему виду предъявляются особые требования. "Исполнитель обеспечивает сотрудников, осуществляющих охрану ВДЛ, единой формой одежды: сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов", — отмечает заказчик.

Исполнитель контракта в частности должен обследовать места пребывания главы региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств, в случае их обнаружения — вызывать соответствующие оперативные службы, обеспечивать охрану места обнаружения до прибытия оперативных служб. Исполнитель не должен допускать посторонних лиц к месту нахождения ВДЛ после их обследования и устранения возможных угроз жизни и здоровью.

"При поступлении на пункт централизованной охраны тревожного извещения (сигнал "Тревога". — Прим. ред.) < …> исполнитель незамедлительно направляет и обеспечивает прибытие к месту пребывания ВДЛ в срок не позднее семи минут в Хабаровск и не позднее десяти минут в города Комсомольск-на-Амуре, Бикин, Амурск, Советская Гавань группы сотрудников для усиления охраны, вооруженной служебным оружием, для пресечения угроз жизни и здоровья ВДЛ, выявления причастных лиц и принятия мер к их задержанию", — говорится в материалах.

Итоги тендера планируют подвести 10 декабря.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что ему поступают угрозы, он не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора. Он заявил, что усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. Сейчас, по его словам, "в дом правительства может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это ненормально".