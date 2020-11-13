Скорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область

Жизнь Елены Ивановны – яркий пример беззаветного и преданного служения малой Родине и окружающим её людям.

Елена Исламова скончалась в ночь на 12 ноября 2020

12 ноября 2020 года мы получили печальное известие о том, что на 57-ом году жизни скончалась директор Городского центра культуры и досуга г. Бердска, бывший управляющий делами администрации г. Бердска Елена Ивановна Исламова. Выражаем самые искренние соболезнования её семье, родным и близким, коллективу Городского центра культуры и досуга г. Бердска.

Жизнь Елены Ивановны – яркий пример беззаветного и преданного служения малой Родине и окружающим её людям. В период организации Союза женщин Новосибирской области в 1995-1996 годах Елена Ивановна возглавила женское движение в г. Бердске и активно занималась решением вопросов социального положения женщин и детей своего города.

Исламова Е.И. с 1997 по 2016 гг. работала управляющим делами администрации города Бердска. Она обладала высокими организаторскими способностями, умела четко направлять и координировать работу служб администрации г. Бердска. Будучи председателем территориальной избирательной комиссии г. Бердска с успехом организовывала и проводила выборы различного уровня.

Признанием заслуг Елены Ивановны стали многочисленные награды органов государственной власти и местного самоуправления. Мы всегда высоко ценили её профессиональные и личные качества.

Светлая память о Елене Ивановне Исламовой навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив министерства региональной политики Новосибирской области