Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников

Андрей Травников: Налоговые льготы оживляют общую инвестиционную активность, но привлечь крупные проекты может развитая инфраструктура

В Новосибирской области растёт востребованность бизнесом новой меры поддержки — инвестиционного налогового вычета. Новые и уже давно зарекомендовавшие себя инструменты поддержки инвесторов, механизмы повышения инвестиционной привлекательности регионов Губернатор Андрей Травников обсудил во время экспертной сессии «Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» форума «Сильные идеи для нового времени».

Губернатор принимает участие в работе площадок форума, организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс», в дистанционном формате.

Один из инструментов поддержки, эффективность которого обсудили участники сессии, — инвестиционный налоговый вычет.

В Новосибирской области этот механизм работает с прошлого года, позволяя налогоплательщикам, занятым в обрабатывающем производстве, за счет льготы по налогу на прибыль организаций окупить вложения (за счет региональной части налога может быть списано до 90% затрат на приобретение и модернизацию (реконструкцию) основных средств). Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%. Если вычет оказывается больше налога, неиспользованную сумму региональной льготы можно использовать в течение пяти лет.

В 2019 году — в первый год работы механизма — инвестиционным налоговым вычетом воспользовались девять организаций на общую сумму почти 300 млн рублей. А только за I полугодие 2020 года — уже 11 организаций на общую сумму около 200 млн рублей.

«Конечно же налоговые преференции стимулируют общую инвестиционную деятельность. Но не надо переоценивать эффект налоговых льгот на принятие конкретного инвестиционного решения. Как показывает опыт: при принятии инвестиционных решений бизнесменом это учитывается. Но налоговые льготы — это приятная опция, а не самый главный критерий.

В основном — спрос на инфраструктуру. Налоговыми льготами мы поддерживаем и оживляем общую инвестиционную активность, особенно в непростой экономический период. Но если хотим инициировать конкретные, в том числе крупные проекты, нужно вкладываться в инфраструктуру», — заявил Губернатор.

Обеспечение инвестпроектов необходимой инженерной дорожно-транспортной инфраструктурой — самая капиталоемкая задача, которая стоит перед большинством территорий.

В Новосибирской области уже создан ряд площадок для реализации инвестпроектов. Среди них промышленно логистический парк, ТОСЭР «Линево» и «Горный» и другие. Сегодня только на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области реализуют свои инвестиционные проекты 21 компания-резидент и три пользователя инфраструктуры. Объём заявленных инвестиций компаний – более 78 млрд рублей, из них более 38 млрд рублей инвесторы уже вложили.

В 2019 году на территории ПЛП был открыт распределительный центр X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка»). РЦ площадью 38 500 кв. м. обеспечивает продуктами магазины «Пятёрочка» Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв, а также республик Алтай и Хакасия (более 500 универсамов).

Также в прошлом году на территории парка начала производственную деятельность компания «РоссПак», выпускающая упаковку и одноразовую посуду. Строительство собственного завода позволило компании увеличить объём выпуска продукции на 40%. В 2019 году в ПЛП стартовала реализация и крупных проектов по строительству транспортно-логистического центра «Сибирский» (объём инвестиций в проект – около 5 млрд рублей) и производственно-логистического комплекса группы компаний «Алютех» (объём инвестиций в проект – более 1 млрд рублей). В этом году стартовало строительство завода PepsiCo по производству солёных снеков (объем инвестиций около 12 млрд рублей), реализуется проект строительства оптово-распределительного центра «РосАгроМаркет-Новосибирск» (объём инвестиций в первую очередь строительства около 8 млрд рублей).

Источник: nso.ru