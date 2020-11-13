С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте

С 1 декабря начнется торговля хвойными деревьями. Новосибирские предприниматели заранее присматривают места для ёлочных базаров, оформляют документы для торговли, ищут лесничества для закупки деревьев.
В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках находящихся в муниципальной собственности.
Заинтересованные в размещении на территории города Новосибирска елочного базара лица, обращаются в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска с письменным заявлением о заключении договора на размещение елочного базара. Прием таких заявлений осуществляется ежегодно с июля месяца.
Работа по заключению договоров на размещение елочных базаров будет проводиться до конца ноября.
Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности. Размещение таких объектов не входит в компетенцию мэрии города Новосибирска.
Ознакомиться со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в том числе елочных базаров, можно на муниципальном портале «Мой Новосибирск»: map.novo-sibirsk.
Источник: novo-sibirsk.ru