С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте

В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках находящихся в муниципальной собственности.

Ёлочные базары в Новосибирске начнут работать с 1 декабря

С 1 декабря начнется торговля хвойными деревьями. Новосибирские предприниматели заранее присматривают места для ёлочных базаров, оформляют документы для торговли, ищут лесничества для закупки деревьев.

В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках находящихся в муниципальной собственности.

Заинтересованные в размещении на территории города Новосибирска елочного базара лица, обращаются в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска с письменным заявлением о заключении договора на размещение елочного базара. Прием таких заявлений осуществляется ежегодно с июля месяца.

Работа по заключению договоров на размещение елочных базаров будет проводиться до конца ноября.

Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности. Размещение таких объектов не входит в компетенцию мэрии города Новосибирска.

Ознакомиться со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в том числе елочных базаров, можно на муниципальном портале «Мой Новосибирск»: map.novo-sibirsk.

Источник: novo-sibirsk.ru