13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска

С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте

12:45 13.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках находящихся в муниципальной собственности.

% name% title
Ёлочные базары в Новосибирске начнут работать с 1 декабря

С 1 декабря начнется торговля хвойными деревьями. Новосибирские предприниматели заранее присматривают места для ёлочных базаров, оформляют документы для торговли, ищут лесничества для закупки деревьев.

В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках находящихся в муниципальной собственности.

Заинтересованные в размещении на территории города Новосибирска елочного базара лица, обращаются в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска с письменным заявлением о заключении договора на размещение елочного базара. Прием таких заявлений осуществляется ежегодно с июля месяца.

Работа по заключению договоров на размещение елочных базаров будет проводиться до конца ноября.

Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности. Размещение таких объектов не входит в компетенцию мэрии города Новосибирска.

Ознакомиться со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в том числе елочных базаров, можно на муниципальном портале «Мой Новосибирск»: map.novo-sibirsk.

Источник: novo-sibirsk.ru

елка елочный базар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете покупать елочку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева
13:15 13-11-2020
Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева
БердскВыйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
13:13 13-11-2020
Выйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
13:11 13-11-2020
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
13:09 13-11-2020
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
13:00 13-11-2020
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
12:45 13-11-2020
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
БердскС какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
12:45 13-11-2020
С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
БердскДень матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
12:40 13-11-2020
День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
12:30 13-11-2020
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
БердскСкорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область
12:21 13-11-2020
Скорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область