Почему «Одним из самых непростых» назвали на 2021–2023 бюджет Новосибирска, узнайте

В 2021 году бюджет Новосибирска не досчитается 1 млрд руб. доходов

В мэрии прошли публичные слушания по бюджету города Новосибирска на 2021–2023 годы. В следующем году город не досчитается 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении администрации.

Сокращение объема доходов произойдет из-за смены порядка зачисления штрафов. Также с 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. В 2021 году Новосибирск не досчитается 1 млрд руб., в 2022–2023 годах — 1,5 млрд руб.

5 ноября на сессии Законодательного Собрания был увеличен норматив отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения с 10% до 16,5%. Но дополнительные доходы, которые поступят в бюджет города, не смогут в полном объеме покрыть потери муниципалитета, уверены в мэрии.

«Необходимо максимально взвешенно подходить к обсуждению бюджета Новосибирска — главного финансового документа — с учётом реальных возможностей и приоритетности социальных расходов, — заявил мэр Анатолий Локоть.

По мнению градоначальника, необходимо вместе с налоговой повышать собираемость платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа дала результат. Недоимка сократилась на 200 млн руб. При этом бюджет Новосибирска сохранит свою социальную направленность.