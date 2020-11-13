13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Почему «Одним из самых непростых» назвали на 2021–2023 бюджет Новосибирска, узнайте

13:45 13.11.2020 Фото: vk.com/gs_nsk
0

Муниципалитет должен сосредоточиться на поиске дополнительных резервов по собственным доходным источникам.

% name% title
В 2021 году бюджет Новосибирска не досчитается 1 млрд руб. доходов

В мэрии прошли публичные слушания по бюджету города Новосибирска на 2021–2023 годы. В следующем году город не досчитается 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении администрации.

Сокращение объема доходов произойдет из-за смены порядка зачисления штрафов. Также с 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. В 2021 году Новосибирск не досчитается 1 млрд руб., в 2022–2023 годах — 1,5 млрд руб.

5 ноября на сессии Законодательного Собрания был увеличен норматив отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения с 10% до 16,5%. Но дополнительные доходы, которые поступят в бюджет города, не смогут в полном объеме покрыть потери муниципалитета, уверены в мэрии.

«Необходимо максимально взвешенно подходить к обсуждению бюджета Новосибирска — главного финансового документа — с учётом реальных возможностей и приоритетности социальных расходов, — заявил мэр Анатолий Локоть.

По мнению градоначальника, необходимо вместе с налоговой повышать собираемость платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа дала результат. Недоимка сократилась на 200 млн руб. При этом бюджет Новосибирска сохранит свою социальную направленность.

бюджет область регион
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где брать деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Управлять автомобилем с 17 лет с водителем-наставником разрешит МВД
14:46 13-11-2020
Управлять автомобилем с 17 лет с водителем-наставником разрешит МВД
БердскКто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки
14:46 13-11-2020
Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки
Восстановили лес: Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Новосибирской области
14:45 13-11-2020
Восстановили лес: Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Новосибирской области
БердскСтартовала РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КУРТОК и ШАПОК в магазинах женской и мужской одежды RUZARDI & LIGRA!
14:31 13-11-2020
Стартовала РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КУРТОК и ШАПОК в магазинах женской и мужской одежды RUZARDI & LIGRA!
Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео
14:31 13-11-2020
Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео
Бердск15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте
14:30 13-11-2020
15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте
Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы
14:20 13-11-2020
Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы
БердскПокажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны 4
14:15 13-11-2020
Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны
Рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины Минздрав
14:15 13-11-2020
Рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины Минздрав
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
14:13 13-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru