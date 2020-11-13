Минздрав рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины

Минздрав рекомендовал регионам организовать медицинскую помощь пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, с применением телемедицинских технологий. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на портале правовой информации.

То же касается пациентов с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Медицинские организации нужно обеспечить необходимыми помещениями, средствами связи и оборудованием для проведения консультаций (консилиумов врачей), чтобы медики могли взаимодействовать с пациентами. Также следует обеспечить необходимыми средствами связи и оборудованием врачей при удаленном режиме работы.

Кроме того, в документе сообщается, что регионам рекомендовано создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Ведомство предлагает организовать их взаимодействие с медицинскими организациями, которые оказывают скорую и иную медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, и оснастить центры транспортом для доставки пациентов и медработников, а также для перевозки биоматериалов и лекарств.

Утром 12 ноября минздрав Ульяновской области объявил, что в регионе до конца месяца будет создан центр телемедицины для консультативной помощи пациентам с коронавирусом, состояние которых не требует стационарного лечения. Консультации будут проводить студенты старших курсов медицинских факультетов высших учебных заведений, ординаторы, волонтеры-медики, специалисты среднего звена и регистраторы.

Закон о телемедицине вступил в силу 1 января 2018 года. По нему врачи получили право собирать жалобы и анализировать анамнез пациента по телефону и через интернет. Наблюдать за пациентом в удаленном режиме и корректировать курс лечения они могут только после очного приема, на котором устанавливается диагноз.

В конце марта сенаторы и депутаты предложили наделить врачей правом ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно. Авторы документа отметили, что действующие ограничения «фактически превращают оказание дистанционной медицинской помощи в информационные услуги».