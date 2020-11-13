15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте



15 ноября во всем мире будут отмечать Всемирный день памяти жертв ДТП. В этот день вспоминают тех, кто погиб в результате дорожных аварий. Но вместе с тем это повод еще раз напомнить участникам дорожного движения о важности ответственного отношения к поведению на дороге.

Только в этом году в авариях на территории Новосибирской области мы потеряли 228 человек. 228 человек, которые могли бы жить и удивляться каждому новому дню, делать замечательные открытия и воспитывать своих детей и внуков. Но их мечтам не суждено сбыться. Чья-то невнимательность, спешка, оплошность. Этого не должно было произойти.

Источник: iskitim.nso.ru