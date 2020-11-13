13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек

13:09 13.11.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
0

В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 51 пациент.

% name% title
Более 16 тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 13 ноября в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19 (+184 за сутки), в том числе у 1 267 детей. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением (+128 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 84 года, две женщины в возрасте 74 года и женщина в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека.

В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 51 пациент.

Госпитализированы 62 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 782.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 724 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 867 жителей региона, 59 667 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 083 обращения, госпитализированы 23 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда перестанет расти число заболевших?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева
13:15 13-11-2020
Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева
БердскВыйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
13:13 13-11-2020
Выйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
13:11 13-11-2020
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
13:09 13-11-2020
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
13:00 13-11-2020
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
12:45 13-11-2020
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
БердскС какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
12:45 13-11-2020
С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
БердскДень матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
12:40 13-11-2020
День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
12:30 13-11-2020
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
БердскСкорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область
12:21 13-11-2020
Скорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область