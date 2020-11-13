Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека

Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека.

Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 13 ноября в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19 (+184 за сутки), в том числе у 1 267 детей. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением (+128 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 84 года, две женщины в возрасте 74 года и женщина в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека.

В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 51 пациент.

Госпитализированы 62 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 782.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 724 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 867 жителей региона, 59 667 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 083 обращения, госпитализированы 23 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу