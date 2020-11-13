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В какое время чаще всего происходят ДТП в России, стало известно

15:15 13.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наиболее спокойное время - с часа ночи до семи утра. Именно в этот временной промежуток произошло наименьшее число ДТП - в среднем 1,5 тыс.

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В России ДТП чаще всего происходят по пятницам и субботам с 17:00 до 20:00

Всего с начала 2020 года на дорогах России произошло почти 107 тыс. аварий.

Наибольшее количество ДТП на дорогах России в этом году произошло с июля по сентябрь, а самым аварийным временем стали вечера пятницы и субботы - с 17:00 до 20:00. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД России за девять месяцев 2020 года, которую проанализировал ТАСС.

Всего с начала года произошло почти 107 тыс. ДТП - 42% из них пришлись на июль, август и сентябрь. В частности, в апреле их количество сократилось в два раза - до 6,5 тыс. В это время в российских регионах действовал режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, чем и объясняется значительное снижение числа автоаварий.

Наибольшее количество ДТП происходило по пятницам (16 328) и субботам (16 170), на эти дни пришлось по 15% от общего числа аварий. В остальные дни недели среднее число ДТП не превысило 15 тыс. Согласно статистике ГИБДД, самое опасное время для автомобилистов - с 17:00 до 20:00 пятницы и субботы. В этот период произошло от 7 246 до 7 422 автоаварий. Статистика не раскрывает причин ДТП, но, как правило, в это время увеличивается число водителей, садящихся за руль нетрезвыми, в эти же дни в основном проводятся полицейские рейды по выявлению пьяных водителей.

Наиболее спокойное время - с часа ночи до семи утра. Именно в этот временной промежуток произошло наименьшее число ДТП - в среднем 1,5 тыс.

Источник: ТАСС

ДТП пешеход
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