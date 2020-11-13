Сколько младенцев родилось с COVID-19 в Бердске и Новосибирской области? Выживают ли такие дети, ответил минздрав

За 9 месяцев 2020 года в регионе под наблюдение в женские консультации поступило 20 165 женщин, в том числе в ЦГБ Бердска — 706. Сколько из них оказались заражены коронавирусом?

Как переносят коронавирус младенцы, рассказал Минздрав

Сколько беременностей зарегистрировано за пандемию в Бердске и регионе? Сколько зарегистрировано родов и сколько из них с коронавирусом? На эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" ответили в министерстве здравоохранения Новосибирской области 12 ноября.

Итак, за 9 месяцев 2020 года в Новосибирской области под наблюдение в женские консультации поступило 20 165 женщин, в том числе в ЦГБ Бердска — 706. За аналогичный период 2019 года в регионе под наблюдение поступило 20 820 женщин, в том числе в БЦГБ — 708. На 6 ноября 2020 за весь период пандемии диагноз «новая коронавирусная инфекция» в области был лабораторно установлен у 412 беременных женщин.

- В Новосибирской области по состоянию выявлено 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у новорожденных, - сообщил Хальзов.

Также за 9 месяцев 2020 года регионе зарегистрировано 21 019 родов, в том числе в Бердской центральной городской больнице — 591. За аналогичный период 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано 21 890 родов, в том числе в БЦГБ — 469.

Роды пациенток с подозрением и подтвержденным COVID-2019 проходят, в зависимости от тяжести состояния, в родильных отделениях Государственной Новосибирской областной больницы или Центральной клинической больницы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических мер, также сообщили в минздраве.

Как переносят только что рожденные дети коронавирус?

- В основном новорожденные переносят COVID-19 бессимптомно, - подчеркнул Хальзов.

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