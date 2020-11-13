Губы-тренды-2020: после губ дьявола на пике губы хной

До хны любители перманентного макияжа добрались уже давно. Окрашивание бровей краской — уже не новость, но есть и те, кто применяет желто-красный пигмент для того, чтобы получить веснушки. И не только.

До хны любители перманентного макияжа добрались уже давно

На днях чикагский блогер Бриана Кристиансон продемонстрировала в соцсетях, как красится: она наносит на губы краску для волос из хны. В итоге получается насыщенный тинт — цвет, который не смывается пару дней.

Впрочем, эксперты не очень рады новому бьюти-тренду. Хна — очень сильное средство, стилисты даже не советуют применять ее часто для волос: при частом использовании она делает локоны более жесткими, сухими и ломкими и способствует потере их натурального блеска. Считается, что в долгосрочной перспективе хна может привести к сильному выпадению волос.

Тем более если брать не настоящую хну, а краску на нее основе, то эффект будет еще более непредсказуемым: в состав, как правило, входит «химия». Что уж говорить о губах — на них кожа особенно нежная и деликатная, такое агрессивное средство им точно не подходит и может «запомнится» ожогом.

До хны любители перманентного макияжа добрались уже давно. Окрашивание бровей краской — уже не новость, но есть и те, кто применяет желто-красный пигмент для того, чтобы получить веснушки (и в домашних условиях, и в салонах). Для многих краска становится способом продемонстрировать свою креативность.

Источник: https://lady.mail.ru