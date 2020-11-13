13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Губы-тренды-2020: после губ дьявола на пике губы хной

15:40 13.11.2020 Фото: @dian_elmaya, https://modamix.net/
0

До хны любители перманентного макияжа добрались уже давно. Окрашивание бровей краской — уже не новость, но есть и те, кто применяет желто-красный пигмент для того, чтобы получить веснушки. И не только.

% name% title
До хны любители перманентного макияжа добрались уже давно

На днях чикагский блогер Бриана Кристиансон продемонстрировала в соцсетях, как красится: она наносит на губы краску для волос из хны. В итоге получается насыщенный тинт — цвет, который не смывается пару дней.

Впрочем, эксперты не очень рады новому бьюти-тренду. Хна — очень сильное средство, стилисты даже не советуют применять ее часто для волос: при частом использовании она делает локоны более жесткими, сухими и ломкими и способствует потере их натурального блеска. Считается, что в долгосрочной перспективе хна может привести к сильному выпадению волос.

Тем более если брать не настоящую хну, а краску на нее основе, то эффект будет еще более непредсказуемым: в состав, как правило, входит «химия». Что уж говорить о губах — на них кожа особенно нежная и деликатная, такое агрессивное средство им точно не подходит и может «запомнится» ожогом.

До хны любители перманентного макияжа добрались уже давно. Окрашивание бровей краской — уже не новость, но есть и те, кто применяет желто-красный пигмент для того, чтобы получить веснушки (и в домашних условиях, и в салонах). Для многих краска становится способом продемонстрировать свою креативность.

Источник: https://lady.mail.ru

перманентный макияж узоры на губах хна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы что-нибудь делали со своими губами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стал известен план Трампа после объявления победы Байдена
16:15 13-11-2020
Стал известен план Трампа после объявления победы Байдена
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 30.10 по 12.11.2020 в Бердске
16:12 13-11-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 30.10 по 12.11.2020 в Бердске
Когда снизятся темпы распространения COVID-19, объяснил эпидемиолог
16:00 13-11-2020
Когда снизятся темпы распространения COVID-19, объяснил эпидемиолог
Суперфуды для похудения ! Диетологи рекомендуют !
15:55 13-11-2020
Суперфуды для похудения ! Диетологи рекомендуют !
Надежный поставщик промышленного оборудования
15:54 13-11-2020
Надежный поставщик промышленного оборудования
Лучшие услуги от мастера по вскрытию дверей и сейфов
15:52 13-11-2020
Лучшие услуги от мастера по вскрытию дверей и сейфов
Отзывы и обзор высокодоходного хайп-проекта для быстрого заработка
15:51 13-11-2020
Отзывы и обзор высокодоходного хайп-проекта для быстрого заработка
БердскНедорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
15:50 13-11-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Задержали главу администрации Кировского района Александра Лошакова
15:48 13-11-2020
Задержали главу администрации Кировского района Александра Лошакова
Автомобили Шкода для всей семьи — почему стоит присмотреть для себя такое транспортное средство в Рольф?
15:48 13-11-2020
Автомобили Шкода для всей семьи — почему стоит присмотреть для себя такое транспортное средство в Рольф?