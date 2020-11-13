13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео

14:31 13.11.2020 Фото: Anton Bannikov -airliners.net
0

К счастью, во время ЧП в «Толмачево» никто не пострадал.

% name% title
Ан-124

Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

По словам собеседницы агентства, это самолет авиакомпании "Волга-Днепр".

В пресс-службе аэропорта сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. "В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту инцидента, сообщили в ведомстве.

По информации управления, в пятницу около 12:00 местного времени (08:00 мск) из аэропорта Толмачево Новосибирска по маршруту Новосибирск - Вена вылетел грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". В 12:10 (08:10 мск) борт осуществил аварийную посадку в аэропорту вылета, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа. По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Его первый полет состоялся в 1982 году. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4800 км, размах крыла - около 73 метров.

Ан-124 взлетная полоса самолет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как это произошло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Управлять автомобилем с 17 лет с водителем-наставником разрешит МВД
14:46 13-11-2020
Управлять автомобилем с 17 лет с водителем-наставником разрешит МВД
БердскКто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки
14:46 13-11-2020
Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки
Восстановили лес: Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Новосибирской области
14:45 13-11-2020
Восстановили лес: Полмиллиона хвойных деревьев высадили в Новосибирской области
БердскСтартовала РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КУРТОК и ШАПОК в магазинах женской и мужской одежды RUZARDI & LIGRA!
14:31 13-11-2020
Стартовала РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ КУРТОК и ШАПОК в магазинах женской и мужской одежды RUZARDI & LIGRA!
Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео
14:31 13-11-2020
Самолет Ан-124 выкатился со взлетной полосы в Новосибирске. Смотрите видео
Бердск15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте
14:30 13-11-2020
15 ноября - день памяти жертв ДТП: Сколько пострадавших на дорогах за 2020 год в регионе, узнайте
Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы
14:20 13-11-2020
Кто будет оплачивать северянам «северные» льготы
БердскПокажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны 4
14:15 13-11-2020
Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны
Рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины Минздрав
14:15 13-11-2020
Рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины Минздрав
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
14:13 13-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru