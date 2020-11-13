Размеры курток от 42 до 64
Цены от 2599 руб.
Новые поступления каждую неделю.
Огромный выбор шапок, снудов,
платков от 399 руб.
Цены от 2599 руб.
Новые поступления каждую неделю.
Огромный выбор шапок, снудов,
платков от 399 руб.
А также у нас огромный выбор:
Джинсы, брюки на флисе и байке от 899 руб, размеры от 40 до 64
Костюмы спортивные на флисе от 2199 руб
Огромный выбор водолазок от 499 руб
Огромный выбор кофт, худи, свитшотов от 899 руб
Огромный выбор перчаток, варежек от 299 руб
Колготки, термобелье и всё, что нужно для холодной погоды
Джинсы, брюки на флисе и байке от 899 руб, размеры от 40 до 64
Костюмы спортивные на флисе от 2199 руб
Огромный выбор водолазок от 499 руб
Огромный выбор кофт, худи, свитшотов от 899 руб
Огромный выбор перчаток, варежек от 299 руб
Колготки, термобелье и всё, что нужно для холодной погоды
Приятных Вам покупок:
ТРЦ "АСТОР", 2 Этаж, магазин "RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть
Подробности узнавайте в наших соц.сетях
ТРЦ "АСТОР", 2 Этаж, магазин "RUZARDI"
(справа от эскалатора)
Ежедневно - с 10.00 до 21.00
Безналичный расчет есть
Подробности узнавайте в наших соц.сетях
What'sApp:
8-913-909-31-28
8-913-909-31-28
На правах рекламы. Фото предоставлено магазином "RUZARDI".