Неимоверным снегопадом завалило Бердск в ночь на пятницу 13 ноября. Чистят ли дороги, ответил Владимир Захаров

Сколько тонн песко-соляной смеси закуплено и на какую сумму, где находятся снегоотвалы - на все актуальные вопросы ответил исполняющий обязанности главы города.

Чистят снег лучше в Бердске, чем в Новосибирске

Резко и неожиданно завалило снегом Бердск в ночь на пятницу 13-е. Многие горожане рады начавшейся зиме - на улице посветлело, и почувствовалось приближение главного семейного праздника страны - Нового года. Мамочки рады тому, что их ребятишки, зайдя с улицы в дом, не принесут на одежде тонну грязи. А справляется ли техника с неожиданной зимой в Бердске? На этот вопрос ответил исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров сегодня, 13 ноября:

- В рабочем порядке вышла техника в Микрорайоне и центре города. На работы по благоустройству и уборке от снега остановочных карманов, пешеходных переходов вышли 20 рабочих. Вышла техники на тротуары. Проводим работу с управляющими компаниям, усиливаем их работу. Ситуацию держим под контролем.

В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" Владимир Захаров сообщил, что на зимний период 2020-2021 года заготовлено 3 000 тонн песко-соляной смеси на сумму 2 900 000 рублей. Обработка песко-соляной смесью будет производится на дорогах с асфальто-бетонным покрытием, по маршрутам следования общественного транспорта, по основным трафикам движения пешеходов (тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта).

Для содержания улично-дорожной сети Бердска в зимний период на базе МБУ «Центр муниципальных услуг Бердска имеется 19 единиц техники - автогрейдеры, погрузчики, тракторы, самосвалы. Уборка улично-дорожной сети осуществляется с 04:00 и в соответствии с метеоусловиями.

В зимний период 2020-2021 года на территории Бердска утверждены следующие снегоприемные пункты:

1) полигон твердых бытовых отходов;

2) территория напротив садоводческого некоммерческого товарищества

«Бытовик» по ул. Полевой;

3) территория за автозаправочной станцией «БЭМЗ» по ул. Автолюбителей. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010367:146 и 54:32:010367:188.

Уборка снега в зимний период производится в соответствии с Правилами благоустройства на территории города Бердска. Правила утверждены решением Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 М 172.

Периодичность уборки улично-дорожной сети от снега определяется в соответствии с метеоусловиями и утвержденными бюджетными ассигнованиями, определенными по каждому наименованию работ в муниципальном задании для МБУ «Центр муниципальных услуг г.Бердска».

Напомним, Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов - не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см.

Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 метра.

Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов - не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см.

Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) производятся по мере образования наледи и льда, но не реже одного раза в сутки.

Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.