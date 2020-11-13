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Более 150 млн доз российской вакцины "Спутник V" произведут в Корее

15:45 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа.

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В Южной Корее будет произведено более 150 млн доз вакцины "Спутник V"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Когда снизятся темпы распространения COVID-19, объяснил эпидемиологБолее 150 млн доз российской вакцины "Спутник V" произведут в КорееЕщё 487 новостей

В Южной Корее с декабря наладят производство 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год и с января начнут поставлять ее в другие страны, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), размещенном в твиттер-аккаунте вакцины.

"РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm), объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в размещенном в пятницу сообщении.

Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины "Спутник V", произведенных в Южной Корее.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "в настоящее время необходимо развивать международное сотрудничество и партнерство для обеспечения достаточного количества вакцины "Спутник V" и удовлетворения международного спроса".

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины на 40 тыс. добровольцев, из них половина уже вакцинированы. Промежуточные данные показали эффективность вакцины на уровне 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в группе плацебо и в группе, получившей вакцину). Параллельно с испытаниями в России идет вакцинация людей из групп риска - врачей, учителей. Уже вакцинированы около 10 тысяч человек из этой группы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год, отмечает РФПИ.

COVID-19 вакцина корея коронавирус пандемия
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