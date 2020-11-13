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Когда снизятся темпы распространения COVID-19, объяснил эпидемиолог

16:00 13.11.2020 Фото: pexels.com
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В настоящий момент заболеваемость коронавирусом растет, и повлиять на эту тенденцию может соблюдение россиянами рекомендованных мер профилактики.

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Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Когда снизятся темпы распространения COVID-19, объяснил эпидемиологБолее 150 млн доз российской вакцины "Спутник V" произведут в КорееЕщё 487 новостей

Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к вирусу, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян сообщил, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет - в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%.

"Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет",- сказал Горелов журналистам.

Он отметил, что пока рост заболеваемости коронавирусной инфекцией все еще продолжается. Когда он закончится и начнется снижение, во многом зависит еще и от того, насколько все соблюдают меры профилактики - носят маску, соблюдают социальную дистанцию, остаются дома, подчеркнул Горелов.

COVID-19 коронавирус пандемия
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