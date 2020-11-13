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Стал известен план Трампа после объявления победы Байдена

16:15 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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Трамп серьезно рассматривает выдвижение на следующих выборах

Действующий президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность выдвижения на выборах главы государства в 2024 году, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Трамп может объявить о своем намерении баллотироваться после того, как штаты окончательно подтвердят победу кандидата демократов Джо Байдена на текущих выборах, указано в сообщении. При этом источники отмечают, что действующий президент сохранит широкую поддержку среди республиканцев.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

выборы президент сша Дональд Трамп Джо Байден
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