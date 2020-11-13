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Задержали главу администрации Кировского района Александра Лошакова

15:48 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Причиной уголовного преследования в отношении главы стала его подозрительная деятельность в 2017-2018 годах.

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Источник: главу администрации Кировского района Екатеринбурга задержали по делу о взятке

По данным источника в правоохранительных органах региона, Александр Лошаков находится на допросе.
Глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело на главу Кировского района. Он задержан, [находится] на допросе", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района по делу о коррупции при ремонте дорог. Пресс-служба УФСБ по Свердловской области не комментирует ситуацию.

Мэр города Александр Высокинский в ходе прямого эфира в ответ на вопрос о проверках в администрации Кировского района ответил, что там работала муниципальная Счетная палата. "Документы были отправлены в правоохранительные органы, сейчас правоохранители занимаются, будем ждать результатов, что у нас происходило и как. С главой района мы не общались, его на связи нет. Давайте дождемся итогов, мы будем оказывать максимальную помощь, чтобы разобраться в ситуации", - сказал он.

Источник: ТАСС

взятка глава коррупция Александр Лошаков
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