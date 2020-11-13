Сколько снега вывезли за сутки 13 ноября с улиц Новосибирска, это шок

Для очистки города от снега использовали около 200 единиц техники.

Почти 60 тысяч ведер снега вывезли за сутки с улиц Новосибирска

ДЭУ Новосибирска переходят на зимний режим уборки городских дорог от снега. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

«За минувшую ночь, после первого, обильного снегопада, с магистралей и улиц города было вывезено 737 куб. метров снега. Дороги в городе обработаны «Бионордом» - его использовано 135,8 тонны, также улицы города обработаны противогололедной смесью из отсева горных пород – их использовали 1417,11 тонн», - говорится в сообщении.

Напомним, снежная погода установилась в Новосибирской области. По данным синоптиков, снегопады продолжатся, они будут сопровождаться порывистым ветром.

Источник: novo-sibirsk.ru