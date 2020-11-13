За сутки на 13 ноября подтверждено 411 летальных случаев с коронавирусом в России

За весь период от коронавируса умерло 32 443 человека.

Нарастающим итогом выявлен 1 880 551 случай

За последние сутки в России выявлено 21 983 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 494 (25,0%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан – 0,6%



2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Татарстан – 0,7%3. Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край ¬– 08%

Нарастающим итогом выявлен 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 735 человек:

Москва – 4219

Санкт-Петербург – 912

Московская область – 493

Нижегородская область – 449



Забайкальский край – 420Мурманская область – 409Ставропольский край – 384Челябинская область – 382Пензенская область – 381Волгоградская область – 350Ульяновская область – 330Воронежская область – 325Красноярский край – 324Свердловская область – 323Вологодская область – 317Саратовская область – 288Республика Бурятия – 280Кемеровская область – 269Архангельская область – 254Ростовская область – 238Самарская область – 237Ярославская область – 234Иркутская область – 221Курганская область – 212Брянская область – 208Ханты-Мансийский автономный округ – 192Алтайский край – 184Пермский край – 178Республика Крым – 177Севастополь – 170Республика Коми – 166Республика Алтай – 163Республика Калмыкия – 158Курская область – 157Республика Тыва – 157Кировская область – 153Томская область – 152Ленинградская область – 149Тюменская область – 149Белгородская область – 147Омская область – 146Оренбургская область – 142Республика Саха (Якутия) – 136Новосибирская область – 128Республика Чувашия – 124Владимирская область – 121Рязанская область – 119Ямало-Ненецкий автономный округ – 119Тверская область – 117Удмуртская Республика – 112Орловская область – 111Амурская область – 110Хабаровский край – 107Калининградская область – 106Карачаево-Черкесская Республика – 104Республика Хакасия – 104Тульская область – 99Тамбовская область – 98Приморский край – 95Липецкая область – 91Калужская область – 89Астраханская область – 87Магаданская область – 87Ивановская область – 85Республика Дагестан – 80Республика Северная Осетия – Алания – 77Республика Марий Эл – 76Республика Ингушетия – 74Ненецкий автономный округ – 72Республика Карелия – 71Республика Адыгея – 69Костромская область – 67Сахалинская область – 66Кабардино-Балкарская Республика – 65Республика Мордовия – 64Краснодарский край – 63Смоленская область – 57Камчатский край – 53Новгородская область – 49Республика Татарстан – 49Республика Башкортостан – 45Еврейская автономная область – 42Псковская область – 40Чеченская Республика – 7Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 406 903 человека.

За сутки подтверждено 411 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 70

Санкт-Петербург – 61

Ростовская область – 18

Красноярский край – 17

Иркутская область – 17



Московская область – 15Нижегородская область – 13Республика Коми – 11Воронежская область – 10Свердловская область – 9Алтайский край – 9Республика Бурятия – 9Брянская область – 8Ямало-Ненецкий автономный округ – 8Республика Крым – 7Мурманская область – 6Республика Дагестан – 6Кемеровская область – 6Республика Саха (Якутия) – 6Краснодарский край – 5Ставропольский край – 5Республика Чувашия – 5Пермский край – 5Самарская область – 5Саратовская область – 5Ханты-Мансийский автономный округ – 5Приморский край – 5Курская область – 4Тверская область – 4Тюменская область – 4Республика Хакасия – 4Новосибирская область – 4Ивановская область – 3Астраханская область – 3Севастополь – 3Удмуртская Республика – 3Оренбургская область – 3Пензенская область – 3Забайкальский край – 3Псковская область – 2Волгоградская область – 2Республика Ингушетия – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Республика Татарстан – 2Томская область – 2Амурская область – 2Липецкая область – 1Рязанская область – 1Смоленская область – 1Тамбовская область – 1Архангельская область – 1Республика Башкортостан – 1Республика Марий Эл – 1Кировская область – 1Челябинская область – 1Магаданская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 32 443 человека.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 67,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 636 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 447,5 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф