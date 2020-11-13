За сутки на 13 ноября подтверждено 411 летальных случаев с коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлено 21 983 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 494 (25,0%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Дагестан – 0,6%
3. Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край ¬– 08%
Нарастающим итогом выявлен 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 735 человек:
Москва – 4219
Санкт-Петербург – 912
Московская область – 493
Нижегородская область – 449
Мурманская область – 409
Ставропольский край – 384
Челябинская область – 382
Пензенская область – 381
Волгоградская область – 350
Ульяновская область – 330
Воронежская область – 325
Свердловская область – 323
Вологодская область – 317
Саратовская область – 288
Республика Бурятия – 280
Кемеровская область – 269
Архангельская область – 254
Ростовская область – 238
Ярославская область – 234
Иркутская область – 221
Курганская область – 212
Брянская область – 208
Ханты-Мансийский автономный округ – 192
Алтайский край – 184
Пермский край – 178
Севастополь – 170
Республика Коми – 166
Республика Алтай – 163
Республика Калмыкия – 158
Курская область – 157
Республика Тыва – 157
Кировская область – 153
Ленинградская область – 149
Тюменская область – 149
Белгородская область – 147
Омская область – 146
Оренбургская область – 142
Республика Саха (Якутия) – 136
Новосибирская область – 128
Владимирская область – 121
Рязанская область – 119
Ямало-Ненецкий автономный округ – 119
Тверская область – 117
Удмуртская Республика – 112
Орловская область – 111
Амурская область – 110
Калининградская область – 106
Карачаево-Черкесская Республика – 104
Республика Хакасия – 104
Тульская область – 99
Тамбовская область – 98
Приморский край – 95
Липецкая область – 91
Астраханская область – 87
Магаданская область – 87
Ивановская область – 85
Республика Дагестан – 80
Республика Северная Осетия – Алания – 77
Республика Марий Эл – 76
Республика Ингушетия – 74
Республика Карелия – 71
Республика Адыгея – 69
Костромская область – 67
Сахалинская область – 66
Кабардино-Балкарская Республика – 65
Республика Мордовия – 64
Краснодарский край – 63
Камчатский край – 53
Новгородская область – 49
Республика Татарстан – 49
Республика Башкортостан – 45
Еврейская автономная область – 42
Псковская область – 40
Чеченская Республика – 7
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 406 903 человека.
За сутки подтверждено 411 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 70
Санкт-Петербург – 61
Ростовская область – 18
Красноярский край – 17
Иркутская область – 17
Нижегородская область – 13
Республика Коми – 11
Воронежская область – 10
Свердловская область – 9
Алтайский край – 9
Республика Бурятия – 9
Брянская область – 8
Республика Крым – 7
Мурманская область – 6
Республика Дагестан – 6
Кемеровская область – 6
Республика Саха (Якутия) – 6
Краснодарский край – 5
Ставропольский край – 5
Пермский край – 5
Самарская область – 5
Саратовская область – 5
Ханты-Мансийский автономный округ – 5
Приморский край – 5
Курская область – 4
Тверская область – 4
Республика Хакасия – 4
Новосибирская область – 4
Ивановская область – 3
Астраханская область – 3
Севастополь – 3
Удмуртская Республика – 3
Оренбургская область – 3
Забайкальский край – 3
Псковская область – 2
Волгоградская область – 2
Республика Ингушетия – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Республика Татарстан – 2
Томская область – 2
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Смоленская область – 1
Тамбовская область – 1
Архангельская область – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Марий Эл – 1
Челябинская область – 1
Магаданская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 32 443 человека.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 67,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 636 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 447,5 тыс. человек.
Источник: стопкоронавирус.рф