Будет ли поголовная вакцинация россиян от коронавируса, ответил Песков

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

В Кремле исключили поголовную вакцинацию россиян от коронавируса

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», — сказал представитель Кремля в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

При этом Песков отметил, что не знает точных сроков начала массовой вакцинации.

«Но это уже ближайшие месяцы», — подчеркнул он.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.