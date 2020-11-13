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Будет ли поголовная вакцинация россиян от коронавируса, ответил Песков

16:45 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

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В Кремле исключили поголовную вакцинацию россиян от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», — сказал представитель Кремля в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

При этом Песков отметил, что не знает точных сроков начала массовой вакцинации.

«Но это уже ближайшие месяцы», — подчеркнул он.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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Ёла, 13 ноября 2020 17:04
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