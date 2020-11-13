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Сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты Илон Маск

17:00 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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(Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Почему опасно возвращаться на работу после COVID-19, ответил врачСдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты Илон МаскЕщё 490 новостей

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными.

"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены (компании) BD (Becton, Dickinson and Company)", - написал Маск в Twitter.

Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

COVID-19 коронавирус пандемия тест
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