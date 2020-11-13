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Лицензия МЧС под ключ в Москве — каким образом ее реально получить, что необходимо для получения и на что стоит обратить особое внимание?

15:47 13.11.2020
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На сегодняшний день без лицензии не работают никакие службы. Только при наличии разрешительных документов каждый может выполнять те или другие действия.

На сегодняшний день без лицензии не работают никакие службы. Только при наличии разрешительных документов каждый может выполнять те или другие действия. Лицензия МЧС — документ, который подтверждает легальность проведения работа по монтажу, техобслуживанию и ремонту оснащения, обеспечивающего пожарную безопасность. Так, чтобы получить разрешительный документ, стоит обратить внимание на специализированный сайт: https://msk.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/, где есть возможность по нормальным и весьма демократичным ценам заказать лицензию. Дополнительную и важную информацию также можно прочитать на сайте в режиме онлайн.

Кто нуждается в лицензии МЧС и могут ли они ее получить?

Закон гласит, что лицензия МЧС обязана быть у:

  • индивидуальных предпринимателей, если они предоставляют услуги по организации пожарной безопасности;
  • владельцев помещений, на которых необходимо провести работы по установке противопожарных средств и систем;
  • компаний, если они оказывают услуги и проводят работы по внедрению систем пожарной безопасности, выполняют ее техническое обслуживание, диагностику и ремонтируют при выявлении неполадок.

Если клиент входит в одну из этих категорий, то он сможет запросто заказать лицензию «подключ». Эта услуга является более выгодной, ведь все будет сделано сугубо под указанный вид деятельности.

Комплекс услуг по лицензированию «подключ»: на что стоит обратить особое внимание?

В пакет услуг входит подробное консультирование, полный анализ организации или собственника на его соответствие под лицензионные требования, сбор и оформление документов, сотрудничество с органом по лицензированию для передачи заявления от имени клиента.

Дополнительно компания оказывает помощь в повышении квалификации работников организации и ее руководителей, предоставлении оснащения, необходимого при получении документа, а также поспособствует в открытии собственного дела с арендой подходящего помещения.

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