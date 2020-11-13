Лицензия МЧС под ключ в Москве — каким образом ее реально получить, что необходимо для получения и на что стоит обратить особое внимание?

На сегодняшний день без лицензии не работают никакие службы. Только при наличии разрешительных документов каждый может выполнять те или другие действия. Лицензия МЧС — документ, который подтверждает легальность проведения работа по монтажу, техобслуживанию и ремонту оснащения, обеспечивающего пожарную безопасность. Так, чтобы получить разрешительный документ, стоит обратить внимание на специализированный сайт: https://msk.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/, где есть возможность по нормальным и весьма демократичным ценам заказать лицензию. Дополнительную и важную информацию также можно прочитать на сайте в режиме онлайн.
Кто нуждается в лицензии МЧС и могут ли они ее получить?
Закон гласит, что лицензия МЧС обязана быть у:
- индивидуальных предпринимателей, если они предоставляют услуги по организации пожарной безопасности;
- владельцев помещений, на которых необходимо провести работы по установке противопожарных средств и систем;
- компаний, если они оказывают услуги и проводят работы по внедрению систем пожарной безопасности, выполняют ее техническое обслуживание, диагностику и ремонтируют при выявлении неполадок.
Если клиент входит в одну из этих категорий, то он сможет запросто заказать лицензию «подключ». Эта услуга является более выгодной, ведь все будет сделано сугубо под указанный вид деятельности.
Комплекс услуг по лицензированию «подключ»: на что стоит обратить особое внимание?
В пакет услуг входит подробное консультирование, полный анализ организации или собственника на его соответствие под лицензионные требования, сбор и оформление документов, сотрудничество с органом по лицензированию для передачи заявления от имени клиента.
Дополнительно компания оказывает помощь в повышении квалификации работников организации и ее руководителей, предоставлении оснащения, необходимого при получении документа, а также поспособствует в открытии собственного дела с арендой подходящего помещения.