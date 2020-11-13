"Позовите Галю!": Как спастись от насильника девушкам Новосибирска. Кодовая фиолетовая фраза в магазинах спасения и их точки на карте

Проект защиты женщин уже предлагает четыре места помощи попавшим в беду девушкам, а в начале этой недели только 2 заведения города могли спасти жертв харассмента.

Девушки часто подвергаются насилию

По всей России с октября 2020 года стартовал проект, который поможет уберечь девушек от харассмента на улицах, барах, кафе, в ночных клубах и даже на свиданиях. И уже больше недели, с 6 ноября, слабый пол Новосибирска может пользоваться защитой от нежелательного мужского внимания. Проект носит оригинальное название: "Позовите Галю!", именно эта фраза является кодовой, она сообщает сотруднику заведения, что девушка находится в опасности и ей срочно нужно оказать помощь.

Что делать, если стала жертвой

Алгоритм действий таков: на карте сайта фиолетовым значком с молнией отмечены заведения, придя в которые подвергшейся сексуальному домогательству женщине, помогут вызвать полицию, отведут в безопасное место и даже закажут такси. На сегодня, 13 ноября, на карте Новосибирска уже четыре места помощи попавшим в беду девушкам, а в начале этой недели только 2 заведения города могли спасти жертв харассмента.

Алгоритм действий

С каждым днём карта расширяется. Сам проект действует во многих городах России: в Петербурге, Москве, Воронеже, Красноярске Екатеринбурге. Теперь и в Новосибирске.

Карта помощи

Цели

Партнерами проекта помощи девушкам могут стать: салоны красоты, пабы, рестораны, кафе, парикмахерские и т.д. На сайте «Позовите Галю!» прописаны цели проекта, их две. Первая глобальная - сделать города России безопасней. Вторая основная - подстраховать себя на случай неудачного свидания.

Подобные проекты

Летом 2020 года в России уже заработал подобный проект, который разработал центр «Насилию. нет». Партнером идеи стала косметическая сеть Mixit. Девушка, по отношению к которой было совершено домашнее насилие, может позвонить в магазин сети или туда, где продается косметическая линейка «Mixit». Назвать кодовую фразу: «положите в мой заказ фиолетовую ленту» или «я делала заказ и просила вложить в него фиолетовую ленту». Именно фиолетовая лента стала Всемирным символом домашнего насилия.



Сколько ежегодно женщин становится жертвами насилия

По данным МВД России, в период с января по сентябрь 2019 года в стране совершено 15 381 преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений.

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