Суперфуды для похудения ! Диетологи рекомендуют !

Подсчитано, что сегодня 30% населения развитых стран имеют проблемы с лишним весом. Это приводит к ряду проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, повышенный уровень жиров и холестерина в крови, проблемы с сердцем, диабет и тому подобное. Психологические последствия, такие как отстранение и потеря уверенности в себе, нельзя не учитывать.

Поэтому часто прибегают к многообещающим благозвучным диетам и к дорогостоящим биологически активным добавкам сомнительного действия – все для того, чтобы избавиться от обременительных лишних килограммов. Многие диетологи и фетнес тренера рекомендуют включать в свой рацион суперфуды, так как данные продукты отлично разнообразят рацион.

Суперфуды полезные свойства

Последнее время вокруг нас очень много информации о чудодейственных суперфудах: известные блогеры не мыслят своей жизни без семян годжи, с экранов телевизоров вещают о волшебных свойствах спирулины, и даже на обычном рынке, наряду с кедровыми орешками можно купить семена чиа.

Наверняка, многие понимают, что под термином "суперфуд" скрывается продукт с высоким содержанием витаминов и микроэлементов, но научного определения для них не существует! Такие добавки не имеют отдельной пищевой группы, а следовательно, их значимость преувеличена. Но стоит отметить, что использование суперфудов в пищу может значительно улучшить качество Вашего рациона.

Так, в ягодах годжи, (которые еще называют эликсиром молодости), содержится 21 минерал, 18 аминокислот, и 4 полисахарида, которых нет ни в одном продукте! А в семенах чиа насыщены антиоксидантами, которые необходимы нашему организму, и Омега-3. Добавляя эти "волшебные пилюли" в свое ежедневное меню, вы сможете обеспечить отличную поддержку иммунитета.

Семена чиа можно добавить в обычный утренний йогурт, или сделать умопомрачительно вкусный и полезный десерт - несколько ложек семян залить стаканом молока (можно миндального, так еще вкуснее!), тщательно перемешать, и оставить в холодильнике на пару часов. Семена разбухнут, впитают в себя молоко, а сверху десерт можно украсить спелыми ягодами или фруктами - отличное настроение обеспечено!

Семена годжи можно добавлять при варке говяжьего бульона - это обеспечит ему необычный вкус, и витаминный заряд Вашему организму!

Использование спирулины сейчас на гребне волны, по ней сходят с ума все любительницы модных диет и читательницы глянцевых журналов. Спирулина - род циаонобактерий, сине-зеленые водоросли, которые насыщены белком. Одна столовая ложка этого порошка содержит в себе примерно 4 грамма белка, при этом калорийность просто смешная - всего 16 калорий! На этом и основан ее главный эффект в похудении.

Спирулина сейчас набирает большую популярность, можно смело сказать что это самый популярный суперфуд. Помимо этого, в водорослях есть практически все необходимые организму аминокислоты.

Удобнее всего использовать порошок в смузи - смешать кокосовую воду, авокадо, любимый фрукт, и чайную ложку спирулины. Быстро и вкусно! А если смешать спирулину, семена чиа, растительное молоко и ваниль, то получится эффектный пудинг!

Каждый выбирает для себя - стоит ли придерживаться модных веяний в кулинарии, но то, что действительно несет в себе пользу - должно быть в рационе каждого человека, и суперфуды-хорошее подспорье в этом.

Суперфуды для похудения

Давайте рассмотрим список суперфудов для похудения и хорошего самочувствия. Ведь суперфуды необходимы не только для похудения, они важны для здоровья в целом.

Ананасовая диета

Ананас очень полезный суперфуд, часто упоминается как средство похудения. Существует даже лечение ананасом, так называемая «ананасовая диета», продолжительностью от двух дней до двух недель. Затем из твердой пищи съедают только ананас в количестве 2 килограмма в день и выпивают много воды или несладкого травяного чая.

Кто-то может применить это средство для похудения после нескольких дней вечеринок, переедания и опьянения, и, конечно же, от этих двух дней «на ананасе» он не умрет. Но ананасовая диета не является долгосрочным решением.

Эти два килограмма ананаса имеют энергетическую ценность около 1000 ккал, что очень мало. Для сравнения, взрослой женщине, которая не слишком физически активна, нужно около 2000 ккал. Точно так же ананас не содержит всех питательных веществ, необходимых человеку для нормального функционирования, и многие из содержащихся в нем питательных веществ не в достаточном количестве. Ананас не содержит витамина B12, необходимого для создания новых клеток, витамина E – антиоксиданта, необходимого для здоровья кожи, рибофлавина – витамина, который участвует в процессе создания энергии в организме из потребляемой пищи.

Более того, чтобы удовлетворить потребность мужчины в кальции, нужно съедать более шести килограммов очищенных ананасов в день. Кроме того, бесспорно, что огромное количество фруктовых кислот из этого огромного количества ананаса бы, конечно, плохо сказывается на зубной эмали в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, ананас – это качественная еда, и, безусловно, он имеет свое место в хорошо продуманной диете для похудания. Он, естественно, содержит простой сахар, поэтому гораздо лучше утолить тягу к сладкому ананасу, чем рулету с шоколадом или пирожному. Он содержит витамин С, каротиноиды, некоторые витамины группы В, бромелайн, который действует против ревматоидного артрита, и яблочную кислоту, которая укрепляет иммунитет и положительно влияет на кожу. Кроме того, ананас снижает риск атеросклероза и высокого кровяного давления, что определенно является стимулом для того, чтобы время от времени съедать небольшую тарелку ананаса во время похудения, вот такой не простой суперфуд поможет похудеть без вреда для здоровья.

Зеленый кофе

В качестве основы для получения экстракта зеленого кофе используется необжаренный кофе, содержащий кофеин и хлорогеновую кислоту, обладающую антиоксидантным действием. Этот экстракт нарушает всасывание глюкозы из кишечника в кровь, что приводит к снижению ее концентрации в крови.

Исследования показывают некоторые успехи в похудении с помощью зеленого кофе, но с его длительным употреблением следует быть осторожными. Это особенно актуально для людей, чувствительных к кофеину. А именно, его повышенное потребление может усилить рвоту, аритмию, бессонницу, шум в ушах и тому подобное. Более того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не рекомендует экстракт зеленого кофе для лечения похудания. Наверное даже удивительно что Кофе прировняли к супер фуду.

Яблочный уксус

Качественный домашний яблочный уксус часто используется в нашей континентальной части в качестве приправы для салатов. Хотя его присутствие в рационе не является обязательным, он, безусловно, более рекомендуется, чем технический яблочный или спиртовой уксус. Домашний яблочный уксус помогает снизить концентрацию холестерина ЛПНП в крови. Кроме того, его фенольные вещества с антиоксидантным действием защищают здоровье сердца и кровеносных сосудов.

Кроме того, этот уксус способствует ощущению сытости, что помогает похудеть, а также замедляет расщепление углеводов в кишечнике, что содействует регулированию уровня глюкозы в крови.

Лучше качество

Но если бы ананас, яблочный уксус и экстракт зеленого кофе были всемогущи, полных людей не было бы. Положа руку на сердце, потеря веса – это длительный процесс, требующий радикального изменения отношения к еде и ежедневных упражнений.

Вместо того чтобы полагаться на «супер» продукты или пищевые добавки, эффективнее принимать неизменные рекомендации по качественному питанию:

Исключить из рациона продукты с высокой степенью переработки, такие как хот-доги, паштеты, готовые каши, на завтрак печенье, пирожные, сахар и его заменители (например, кленовый и березовый сироп). В пекарнях покупать только хлеб. Слоеному тесту, пончикам и подобным хлебобулочным изделиям нет места в меню, предназначенном для похудения. Регулярно употреблять завтрак, обед, ужин и закуски (фрукты). На обед и ужин на тарелке должна быть белковая часть (мясо, рыба, яйца или сыр), крахмалистая часть (например, рис, макароны, кукуруза, хлеб, ячмень, пшено) и много овощей (вареных, тушеных, запеченных или приготовленных в виде салата). Пить воду и несладкий чай, исключить из рациона готовые газированные и негазированные соки. Из жира использовать масло для приготовления блюд и заправки салатов. Масло, сливочный сыр, маргарин и сливки, как жирная пища, не способствуют.

Вот мы и разобрались о пользе супер фудов для похудения и здоровья в целом. Подробнее о видах супер фудах вы сможете узнать в нашемкатологе "СуперФудов"