Каникулы закончились: как пройдет вторая четверть в Новосибирской области

Ограничений по работе детских садов и учреждений дополнительного образования нет — они работают в штатном режиме.

60 % учеников Новосибирска будут обучаться очно

«Подготовлен приказ об условиях деятельности в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих общее образование на территории города Новосибирска в период действия режима повышенной готовности», — сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

С понедельника, 16 ноября, начинается вторая учебная четверть. В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской области муниципалитет подготовил локальный приказ, который будет передан во все образовательные учреждения города. В соответствии с документом в школы с понедельника выйдут ученики с 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов будут обучаться дистанционно. В очном формате продолжат работать 15 коррекционных школ и одна школа-интернат № 133.

В школах города обучение может проходить в очной, очно-заочной или заочной форме. Если родители хотят перевести ребенка (учащегося 1-5 и 11 классов) на дистанционное обучение, им необходимо написать заявление, указав в нем сроки обучения в заочной форме, и передать в администрацию школы. В таком случае ученик в праве обучаться по индивидуальному плану.

«Ситуация сейчас отличается от той, что была в марте. Во-первых, 60% детей все-таки будут учиться очно. Во-вторых, в образовательных учреждениях укреплена материально-техническая база: 95 школ города получили дополнительные комплекты оборудования, которое способствует дистанционному формату — это по два полноценных класса ноутбуков, интерактивные доски и другая техника. Мы стали на территории области пилотным проектом, основанная масса оборудования приобретались за счет средств программы «Цифровая образовательная среда», — пояснил Рамиль Ахметгареев.

Кроме того, начальник департамента образования отметил, что более 8 700 педагогов — это чуть больше половины педагогического состава детских садов и школ — летом дистанционно прошли обучение по программам цифровой трансформации, преимущественно такие занятия проводились на базах московских образовательных учреждений. Рамиль Ахметгареев уверен, что совокупность этих факторов будет способствовать более слаженному образовательному процессу.

Вопрос питания школьников остается приоритетным. С 16 ноября дети с 1 по 4 классы продолжат получать бесплатное горячее питание. Принимается решение о выдаче продуктовых наборов детям, которые учатся дистанционно. Предположительно, раздача наборов начнется в конце ноября-начале декабря раз в две недели для детей из малоимущих и/или многодетных семей, а так же детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ограничений по работе детских садов и учреждений дополнительного образования нет — они работают в штатном режиме с соблюдением требований Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

По всем вопросам родители могут обратиться в департамент образования мэрии города Новосибирска по телефонам горячей линии, которые указаны на сайте департамента: http://do.nios.ru/. Кроме того, телефоны горячей линии указаны на сайтах образовательных учреждений.