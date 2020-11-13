Онлайн некролог: Кто умер с 30.10 по 12.11.2020 в Бердске

Жданова В.Ф. 11.09.35-30.10.20
Чернышев Н.Б. 18.12.57-03.11.20
Кротова В.М. 16.11.36-04.11.20
Шалин А.Ю. 10.11.72-04.11.20
Немков А.А. 26.04.59-04.11.20
Ускова З.С. 02.11.27-04.11.20
Печуркина Н.И. 05.01.51-04.11.20
Лежина А.В. 31.08.38-04.11.20
Брицева Л.А. 24.03.56-05.11.20
Баннова Л.В. 06.09.79-05.11.20
Янковская Л.В. 15.07.38-05.11.20
Краснова Н.В. 04.10.40-05.11.20
Ивлев В.В. 04.09.62-05.11.20
Красавина Н.Л. 05.02.52-05.11.20
Смирнов И.П. 16.04.99-05.11.20
Филонич В.В. 10.08.47-05.11.20
Михайлов Ю.Я. 12.10.46-05.11.20
Миронченко В.А. 01.01.52-06.11.20
Колташова В.А. 06.09.30-06.11.20
Целева А.Д. 14.02.36-06.11.20
Клоков Л.П. 03.06.47-06.11.20
Шмакова Е.П. 11.06.52-06.11.20
Терпелов В.Ф. 13.11.41-07.11.20
Давыдова С.С. 16.08.87-07.11.20
Мелентьев Ю.Д. 23.04.39-07.11.20
Бачурина Р.И. 10.02.49-07.11.20
Суханова Т.В. 24.06.81-07.11.20
Килина Е.А. 14.07.69-07.11.20
Яковлев А.Г. 31.03.37-07.11.20
Чирцова З.А. 09.01.28-07.11.20
Сафронова Н.К. 25.01.24-07.11.20
Белов А.Н. 13.10.73-08.11.20
Оборин В.С. 30.06.41-08.11.20
Клименко Г.В. 21.02.47-08.11.20
Шинтякин Б.Н. 06.08.51-08.11.20
Кириллов А.Н. 21.11.59-08.11.20
Трегубов В.П. 21.09.49-08.11.20
Нилова Л.А. 18.02.48-08.11.20
Лыков В.Г. 03.08.52-08.11.20
Литвиненко Г.Ф. 20.01.28-08.11.20
Фролов В.А. 12.10.57-08.11.20
Ильченко А.Д. 12.10.49-08.11.20
Шатохин А.Г. 15.03.37-08.11.20
Рогалев Х.Н. 01.04.38-09.11.20
Ануфриев Е.В. 10.09.75-09.11.20
Козлов Ю.А. 01.05.55-10.11.20
Авдеева Н.Я. 07.01.37-10.11.20
Клюев А.М. 07.05.37-10.11.20
Токарев Е.В. 25.12.68-11.11.20
Гаврилов А.М. 24.10.49-11.11.20
Ракова А.С. 06.12.36-12.11.20
Чертова Е.В. 15.09.34-12.11.20
Иванова З.С. 25.09.36-12.11.20
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69