Онлайн некролог: Кто умер с 30.10 по 12.11.2020 в Бердске

Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

Фото с www.freeimages.com

Жданова В.Ф. 11.09.35-30.10.20

Чернышев Н.Б. 18.12.57-03.11.20

Кротова В.М. 16.11.36-04.11.20



14.09.56-04.11.2010.11.72-04.11.2026.04.59-04.11.2002.11.27-04.11.2005.01.51-04.11.2031.08.38-04.11.2024.03.56-05.11.2006.09.79-05.11.2027.11.31-05.11.2015.07.38-05.11.2004.10.40-05.11.2004.09.62-05.11.2005.02.52-05.11.2016.04.99-05.11.2010.08.47-05.11.2012.10.46-05.11.2023.08.62-06.11.2001.01.52-06.11.2006.09.30-06.11.2014.02.36-06.11.2003.06.47-06.11.2011.06.52-06.11.2013.11.41-07.11.2016.08.87-07.11.2013.09.50-07.11.2023.04.39-07.11.2010.02.49-07.11.2024.06.81-07.11.2014.07.69-07.11.2031.03.37-07.11.2009.01.28-07.11.2025.01.24-07.11.2023.10.40-08.11.2013.10.73-08.11.2030.06.41-08.11.2021.02.47-08.11.2006.08.51-08.11.2021.11.59-08.11.2021.09.49-08.11.2018.02.48-08.11.2027.02.37-08.11.2003.08.52-08.11.2020.01.28-08.11.2012.10.57-08.11.2012.10.49-08.11.2015.03.37-08.11.2001.04.38-09.11.2010.09.75-09.11.2001.03.54-09.11.2001.05.55-10.11.2007.01.37-10.11.2007.05.37-10.11.2025.12.68-11.11.2024.10.49-11.11.2006.12.36-12.11.2015.09.34-12.11.2031.07.43-12.11.2025.09.36-12.11.20

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69