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Почему опасно возвращаться на работу после COVID-19, ответил врач

17:45 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Даже у молодых людей, не страдавших хроническими заболеваниями, восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.

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Для коронавирусной инфекции характерен полиморфизм клинических симптомов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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О бесплатных лекарствах от COVID-19 и вызове врача «онлайн» рассказал Константин ХальзовПочему опасно возвращаться на работу после COVID-19, ответил врачЕщё 491 новостей

Тем, кто перенес COVID-19, не стоит спешить на работу, считает начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Об этом она рассказала в беседе с "Известиями".

По ее словам, для коронавирусной инфекции характерен полиморфизм клинических симптомов, поэтому ее проявления могут быть очень индивидуальны. Кроме того, нужно учитывать форму перенесенного заболевания.

"Но несмотря на то что патология протекает так "лично" и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания", то есть присоединение другой патологии", — пояснила Гусакова.

Оценивая возможность возвращения на работу, следует учитывать все факторы, считает специалист. Так, например, даже у молодых людей, не страдавших хроническими заболеваниями, восстановление иногда занимало до четырех недель, причем у некоторых все же оставалась слабость.

После тяжелой формы коронавируса Гусакова советует отправиться в санаторий в своей климатической зоне, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Нужно также ежедневно делать лечебную дыхательную гимнастику и небольшой комплекс упражнений. Стоит начать вести здоровый образ жизни: отказаться от сигарет и алкоголя, скорректировать питание и следить за артериальным давлением, сатурацией, уровнем холестерина и глюкозы в крови.

COVID-19 коронавирус пандемия
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