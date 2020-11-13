Слили в интернет новый трек Моргенштерна с Lil Pump

Ранее про совместный трек с Lil Pump спрашивал в интервью Юрий Дудь — Моргенштерн отвечал, что композиция готова, но ждет своего часа.

Новый трек Моргенштерна с Lil Pump неожиданно слили раньше релиза

Трек уфимского рэпера Моргенштерна и американской звезды Lil Pump оказался в интернете раньше официального релиза, который назначен на полночь.

Моргенштерн анонсировал суперхит в своих соцсетях — он посоветовал другим музыкантам не планировать на этот день свои релизы. «Сегодня будет жаркая полночь» — несколько раз напомнил Моргенштерн свои подписчикам.

Трек называется «WATAFUK?!» и его уже можно послушать в различных Телеграм-каналах.

Ранее про совместный трек с Lil Pump спрашивал в интервью Юрий Дудь — Моргенштерн отвечал, что композиция готова, но ждет своего часа. При этом рэпер отказался показать переписку с американской звездой.

Источник: news102.ru