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Сжигают дома и покидают земли предков армяне в Карабахе. Смотрите видео

16:51 13.11.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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Дорога из Карвачара полна машин: армяне сжигают дома и покидают земли предков - видео

Съемочная группа Sputnik Армения засняла, как по северной дороге Карабаха жители Карвачара покидают родные земли, дома. Северная дорога в Карабах полна машин.

Как передают корреспонденты Sputnik Армения, среди потока машин много микроавтобусов и грузовиков. Люди вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных. Некоторые из них сжигают свои дома.

В районах, которые должны перейти Азербайджану по трехстороннему заявлению, люди буквально разбирают на фрагменты магазины, дома, подстанции.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Источник: ru.armeniasputnik.am

арменя миротворцы Нагорный Карабах
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От редакции

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Аноним, 13 ноября 2020 17:08
Конечно, стоит. Пожили на чужой земле - освобождайте. Не уживутся армяне с азерами. Ни с кем они не уживаются. Всех стараются вытеснить. Самая моноэтническая республика СССР какая была? Правильно! Армянская ССР.

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