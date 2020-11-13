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"В природу вторгаться надо по минимуму": Охоту на лося полностью запретят в регионе

17:15 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящее время на территории Новосибирской области продолжается сезон охоты на косулю сибирскую, медведя бурого, кабана, зайцев, бобра европейского и иных пушных животных.

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Охоту на лося полностью запретят в регионе до конца 2020 года

В Новосибирской области будет запрещена охота на лося в период с 15 ноября по 31 декабря 2020 года включительно. Продолжается сезон охоты на косулю сибирскую, медведя бурого, кабана, зайцев, бобра европейского и иных пушных животных.
Как прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, соответствующие ограничения будут действовать в целях сохранения и воспроизводства лося на территории региона. Данная мера обеспечит устойчивое существование охотничьих ресурсов в регионе.

Полный запрет охоты на лося в период с 15 ноября по 31 декабря 2020 года включительно введен в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании вступившего в силу постановления Правительства Новосибирской области от 02.11.2020 №455-п.

Минприроды региона напоминает, что с 01.01.2021 года вступают в силу новые Правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России от 24.07.2020 №477.

В настоящее время на территории Новосибирской области продолжается сезон охоты на косулю сибирскую, медведя бурого, кабана, зайцев, бобра европейского и иных пушных животных.

Источник: nso.ru

лось охота охотничий сезон
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