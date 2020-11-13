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Все на лыжи: готова к зимнему сезону база «Метелица» в Бердске

17:30 13.11.2020 Фото: МАУ ФОК «Метелица»
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Заблудиться на территории «Метелицы» никак не выйдет, поскольку на пешеходных и лыжных трассах установлены новые указатели и схемы.

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Лыжная база «Метелица» готова к зимнему сезону

Лыжная база «Метелица» готова к зимнему сезону!

Зима совсем близко и любители активного отдыха уже смазывают лыжи, чтобы наперекор пандемии в борьбе с коронавирусом укреплять свой организм физическими упражнениями и свежим воздухом. МАУ ФОК «Метелица» - идеальное место для бега на лыжах, пеших прогулок и проведения досуга всей семьей.

Для того, чтобы вам было максимально комфортно находиться на территории базы, сотрудники «Метелицы» провели ряд работ.

С удобством и на высокой скорости можно передвигаться на лыжах даже в темное время суток, так как на «Метелице» была произведена замена ламп освещения вдоль лыжных трасс. К слову, освещение будет работать с 18:00-22:00. Так что после рабочего дня, когда солнце уходит за горизонт, можно смело вставать на лыжи и не бояться врезаться в ограждения, которые, стоит отметить, также были заменены.

Заблудиться на территории «Метелицы» никак не выйдет, поскольку на пешеходных и лыжных трассах установлены новые указатели и схемы. Вы всегда cможете понять, где именно находитесь и куда нужно идти. Ориентироваться в лесу стало еще приятнее.

Чтобы держать мышцы в тонусе, возле пешеходной трассы были установлены перекладина и брусья. Кроме того, тренажерный комплекс в наличии прямо на стартовой поляне. МАУ ФОК «Метелица» ждет вас!

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