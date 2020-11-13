Почему приняла извинения Баку за сбитый Ми-24 Москва, ответили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему в Москве приняли извинения Баку за сбитый Ми-24.
"Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность провести беспристрастное расследование и наказать виновных позволили принять эти извинения", — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия.
Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один человек получил травмы средней тяжести.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе". В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Инцидент произошел во время эскалации в Нагорном Карабахе, но не помешал Армении и Азербайджану при посредничестве Россиизаключить 10 ноября соглашение о прекращении огня.
Источник: РИА Новости